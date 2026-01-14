亂丟舊電毯「最高罰6000元」 環保局解答了

▲電熱毯該如何回收？新北環保局解答了。（圖／記者賴禹妡攝）

[NOWnews今日新聞] 近日受到冷氣團襲台，各地氣溫驟降，有不少人準備使用新的電熱毯，但發現舊的不知道該如何處理，而向環保局詢問回收方式；對此，新北市環保局表示，舊電毯不是回收物，是一般垃圾，而且丟棄時「不用剪電線」。若丟錯或亂扔，最重可罰6000元。

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」中發文，稱電毯主要由多種複合材質緊密結合而成，所以被歸類在「一般垃圾」，丟棄方式是確定其冷卻後，直接裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車「免剪線」、直接丟。

但如果電毯大到塞不下25公升專用垃圾袋，可以直接捆起來交給垃圾車就好。

新北環保局提醒，若未依規定回收或正確丟棄，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

