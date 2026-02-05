亂丟菸蒂、亂大便樣樣來！富士山「新倉山淺間公園」櫻花祭喊卡

新倉山淺間公園櫻花祭宣布取消。圖／攝影陳琮文

山梨縣「新倉山淺間公園」可同時將五重塔與富士山盡收眼底，一直是遊客及一日團的熱門景點，每到櫻花季節，搭配上粉色花海，更宛如一幅天然壁畫，成為民眾賞櫻必訪地。不過，近日管理公園的吉田市宣布，由於過量人潮已對當地居民造成嚴重影響，將不再舉辦櫻花祭，並將視情況決定後續安排。

富士山+櫻花很美 旅客行為卻醜陋

綜合日媒報導，新倉山淺間公園可以同時捕捉到富士山、五重塔，到了櫻花季風景更是絕美，自2016年舉辦櫻花祭以來，每年吸引近20萬遊客造訪。

然而，自疫情解封加上日幣貶值，大量外國客湧入同時，當地也出現交通堵塞、隨地亂丟菸蒂、違停車輛等亂象，甚至有居民闖入住宅區。

旅客亂丟菸蒂、違停、亂大便樣樣來 吉田市長硬起來：取消櫻花祭

先前也曾有媒體報導，當地出現極度沒有公德心的旅客，直接在私人庭院中大便，居民試圖上前阻止，卻險些發生衝突，種種因遊客帶來的負面影響，已讓當地居民忍無可忍。

據了解，距離新倉山淺間公園最近的大眾運輸為富士急行線的「吉田站」，若開車族則會在中央高速公路富士吉田出口下閘道，將車停在吉田巴士站，若要走到公園必須穿過一片民宅。

從新倉山淺間公園走到附近車站，會經過民宅區、穿越平交道。圖／攝影陳琮文

面對種種觀光公害，吉田市長堀內茂表示，將打造一個旅遊與當地生活共存的觀光環境，在建立完善的管理制度之前，不再舉辦櫻花祭，「我們將竭盡全力保護市民的生活環境和尊嚴，因此決定在舉辦10年後拆除櫻花祭的標誌」。

堀內茂也表示，雖然不舉辦活動，但仍會有遊客造訪，為了確保市民安全，防止亂象再次發生，會持續在周邊部屬相關維安人員，並進行交通管制、設置停車場與移動廁所等。

此外，4月1日至19日將進行交通管制，吉田市府呼籲，前往該區的民眾請多加利用大眾運輸工具，切勿進入居民區，並遵守禮儀，未經允許不得隨意拍照。



