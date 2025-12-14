亂丟菸蒂 拍齊「拿、丟、落」三步驟 檢舉成功

騎士檢舉前方計程車運將亂丟菸蒂，由於行為不明確，拍攝晃動到，因此被退件。（圖／TVBS）

台北市一名騎士檢舉計程車司機邊開車邊吸菸並隨手將菸頭丟出車窗的行為，但檢舉卻因畫面不明確而被退件。當騎士提出覆審時，退件理由又有所變更，使他質疑檢舉標準不一致。環保局解釋，成功檢舉亂丟菸蒂需完整拍攝三個步驟：行為人手拿菸、丟棄動作以及菸頭落地的過程。由於檢舉可申請獎金，審核過程必須嚴謹，以避免產生爭議。

一名騎士在台北市道路上行駛時，發現前方計程車司機邊開車邊吸菸，並將菸頭隨手丟出車窗外。騎士被這突如其來的白色小點嚇了一跳，轉頭確認後發現是抽完的菸蒂，於是決定上網檢舉這種亂丟菸蒂的行為。然而，他的檢舉卻被以「違規地點不明確」為由退件。不甘心的騎士提出覆審，卻發現退件理由又變成了「菸頭路徑不明確」，讓他感到困惑。

這位騎士表示，針對同一個案件，退件理由一下說是菸頭路徑要提供明確，提供後又改說是違規地點不明確，標準一改再改讓他無法理解檢舉的準則到底在哪裡。他還拿出先前檢舉成功的影像進行比對，特別以紅圈標示出菸蒂丟出和掉落的瞬間，更讓他納悶為何同樣的拍攝方式會有不同的結果。當他嘗試與承辦人員溝通比對時，對方並未給予正面回應。

環保局稽查大隊勤務組長徐維庭解釋，由於廢棄物檢舉民眾可以申請檢舉獎金，因此在審核上會更加嚴謹。對於駕駛丟棄菸蒂的行為，需要有明確的三個步驟：首先要清楚拍攝行為人手拿菸、抽菸過程；其次要有明顯的丟棄舉動；最後還要有菸蒂落地的畫面，這樣才算清楚拍攝路徑。徐維庭表示，他們希望畫面是穩定的，整個污染過程、抽菸過程或丟棄行為要比較明確，盡量不要被物體遮住。民眾可在七天內提出覆審，屆時會由不同的承辦人員進行檢視。

此案例發生在晚間，天色昏暗，更難以辨識菸頭位置，加上要拍到行為人拿著菸的畫面，相對也有難度。不過，環保局嚴格的審核標準，一方面也是為了避免檢舉爭議，確保畫面能清楚呈現違規行為，讓違規者無法辯解，只能乖乖繳納罰單。

