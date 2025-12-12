亂倒廢油污染基隆河 基檢聲押禁見業者5人獲准 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

基隆市暖暖區的廢油回收業者將誠有限公司，涉嫌將收取的廢油偷偷排進源遠路102巷的碇內大排，流入基隆河造成污染，基隆地檢署10日指揮警方會同環境部環境管理署北區管理中心、基隆市環境保護局搜索將誠公司游姓負責人及員工住家共5處發動搜索，拘提7人、約談１人到案，檢察官偵訊後，諭令2名司機各以5萬元交保，游姓負責人等5人向法院聲請羈押禁見獲准。

基檢表示，本案是因基隆市自來水於11月27日發生疑似污染事件，基檢隨即立案偵辦並啟動檢警環機制展開調查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近暖暖區的將誠公司，疑涉有違法眝存、處理廢棄物之情事。

檢察官10日指揮基隆市警察局刑事警察大隊、基隆市警察局第三分局，會同環境部環境管理署北區管理中心、基隆市環境保護局，對將誠公司、負責人及員工住家共5處發動搜索，拘提7人、約談1人到案。

經檢察官訊問後，認將誠公司游姓負責人及員工等共5人涉嫌違反廢棄物清理法第46、48條等罪犯罪情節重大，且有串滅證之虞，11日向法院聲請羈押禁見。經基隆地方法院於12日上午召開羈押庭後，裁定被告游某等5人均羈押並禁見。

