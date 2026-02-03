亂倒鋰電池釀高雄2垃圾車起火 北市消籲4點安全撇步

（中央社記者黃麗芸台北3日電）高雄市近日發生2起民眾未將鋰電池分類便丟至垃圾車而起火。對此，台北市消防局今天表示，鋰電池若使用不當恐瞬間起火爆炸，籲民眾留意發現膨脹、過熱應停用等4點安全撇步。

高雄市環保局1月31日表示，委外廠商及左營區清潔中隊分別執行垃圾收運時，發現垃圾車有冒煙情形，現場立即將垃圾傾倒路面並緊急滅火，結果發現都是民眾未將鋰電池做好分類回收，丟入垃圾車所致。

針對鋰電池使用安全，消防局今天表示，鋰電池很方便，但用錯卻很危險，包含手機、行動電源、電動車或電動玩具等日常用品，大家每天都在用鋰電池，若一旦過熱、摔落、擠壓或使用不當，可能瞬間起火，甚至爆炸。

消防局提醒，請民眾謹記4點鋰電池安全小撇步，包括「使用原廠或合格充電器」、「充電時遠離易燃物、不覆蓋」、「發現膨脹、異味、過熱，立刻停用」，以及「不丟、不壓、不亂放」。

防災不是等出事才學，消防局說明，多一分注意，就少一分風險，大家一起用對鋰電池才能安心。（編輯：陳仁華）1150203