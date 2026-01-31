亂倒鋰電池高雄1天2垃圾車起火 未分類最高罰6千
（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄昨天發生2起民眾未將鋰電池做好分類，直接丟入垃圾車起火事故，民眾更直擊垃圾車將垃圾傾倒路面、緊急滅火處置；環保局表示，未依規定分類最高可裁處6000元罰鍰。
有網友昨天在社群Threads貼文，直擊高雄市環保局垃圾車清出垃圾，更稱「哇 第一次看垃圾車吃太飽了」，這則貼文流量目前已突破百萬觀看，引發民眾關注。
高雄市政府環保局今天上午說明，委外廠商及左營區清潔中隊昨天分別執行新興區復興一路及左營區西陵街垃圾收運時，發現垃圾車有冒煙情形，現場立即將垃圾傾倒路面，緊急滅火處置，發現均是民眾未將鋰電池做好分類回收，丟入垃圾車所致。
環保局呼籲，市民年終大掃除時，鋰電池、行動電源應分開單獨交資源回收車或連鎖便利超商，香灰金紙餘燼應確實澆水熄滅後裝袋丟垃圾車，高壓瓶罐應排空後交資收車。
環保局提醒，危險物品務必妥善分類，切勿直接丟入垃圾車中，除保障民眾、清潔隊員安全，更可避免造成垃圾車及焚化爐設備損壞，影響全市垃圾處理量能；如查獲未依規定回收分類者，將依廢清法裁處新台幣1200元至6000元罰鍰。（編輯：陳仁華）1150131
其他人也在看
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3則留言
週六各地變天！一路濕涼到下禮拜 各地降雨時程曝光
今（30）日水氣稍增多，臺灣東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。氣象粉專也提醒，週六起各地將再次變天，而且預計會轉涼到下星期。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
明起變天！鋒面挾冷空氣報到轉濕冷 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 明(31)天起將會有鋒面和冷空氣通過，週末降雨明顯，明晚到2月2日高山有機會追雪。氣象署指出，這波冷空氣將影響到2月3日清晨，局部低溫下探13度，2月3日白天後降雨區減小、氣溫回升。不過2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 氣象署指出，明天起鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，2月1日還有華南雲系東移，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷。 這波冷空氣將從明天影響至2月3日清晨，2月3日白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度。 預計下週天氣最好的時間點落在2月4日至6日。這段時間各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 另外，氣象署表示，未來幾天也有追雪機會，明天晚上到2新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
又變天了！冷氣團襲「雨連炸2天」 降雨熱區曝光
今（31）日鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會。氣象粉專表示，今晚至下週一有一波接近冷氣團程度的冷空氣報到，整天濕涼感明顯。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
周末天氣如何？周日低溫下探10度 一路濕冷到下周一
天氣持續受到東北季風影響，周六清晨鋒面開始逐漸移入，台灣各地天氣轉濕冷。天氣風險公司提醒周日晚間低溫可能來到10度，搭配周末移入的水氣，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況。天氣多一典 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
越晚越濕冷！氣溫下探11度 「這時間」才好轉升溫
各地氣溫預估如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。氣象模式顯示，明日至下週二（1日至3日）仍受冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區則為早晚冷。預估平地最低氣溫可達11度，台北測站最低也將接近15度。下週日與週一，北部、東半部及中部局部地區...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 1則留言
冷空氣今晚發威！ 氣象專家：濕冷讓人體感更冷
冷空氣今晚發威！氣象專家林得恩指出，新一波強冷空氣預估今（31）日晚間報到，各地愈晚愈冷，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，「這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
週末降雨轉冷 氣象專家：下週二好轉週三升溫
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(31)日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，臺北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。各地區氣溫：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下週二(1至3日)冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，臺北測站則可降至15度左右； 明日、下週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。吳德榮說，下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四(5日)的清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，下週五(6日)晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GF台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！週末冷空氣報到 「北部轉濕冷」直到這天才回暖
今天（30日）吹東南風，中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些，越往南受影響會越小。不過明天（31日）下午就會有鋒面經過台灣，週末兩天（1月31日、2月1日）苗栗以北到大台北、宜蘭一帶會逐漸開始有短暫陣雨出現，一直要到下週二（2月3日）天氣才會好轉。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明變天愈晚愈濕冷！「挑戰冷氣團」最冷時段曝 專家：下週還有一波很強
今（30）日臺灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受到華南中層雲系移入，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星雨；預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，早晚體感稍涼。專家透露，下一波冷空氣預計會是在週六晚間（1/31）抵達北臺灣附近，強度有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
明溫暖周末鋒面及冷空氣南下 下周一北台灣最濕冷低溫14℃
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（30日）是未來一周最溫暖的一天；周六（31日）下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估下周一（2月2日）最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏14至15度，2月3日白天起逐漸回溫。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
北市7旬翁染漢他病毒亡！衛生局提醒「4症狀」勿輕忽
台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市衛生局30日公布，居住於大安區的70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動範圍以住家為主，經疫調發現，個案住家周邊常有鼠類出沒，29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於30日由北市環保局對個案住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北東今晚起急凍！「連續4天濕冷」 下周末接力冷空氣南下
（記者張芸瑄／綜合報導）今天（31日）鋒面通過，全台受東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後氣溫將明顯下滑，這波冷空 […]引新聞 ・ 57 分鐘前 ・ 發表留言
全台今年首例漢他病病毒！北市7旬老翁發病8天亡 大安區抓到2陽性鼠
疾管署今（30）日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例。為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。太報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
週六鋒面南壓 全台降雨增加！專家曝「降雪」時間
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（30）日在臉書指出，今日華南雲系東移，台灣各地出現短暫小雨或飄雨，山區降雨略明顯。週六鋒面南壓，全台各地降雨機會增加，北部白天高溫17-19度，中部及南部22-26度。週日東北季風增強，北部及東半部將出現陰雨的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言