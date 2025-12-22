亂傳張文是陸配之子 警政署長：會依法處理

警政署長張榮興赴內政委員會進行專題報告並備質詢。（袁茵攝）

台北車站與南西商圈19日晚間發生隨機殺人事件，網路謠言四起，陽明交通大學科技法律學院教授林志潔在臉書分享和兒子討論內容時提到，少年的見解是「這比較像第五縱隊」。但內政部長劉世芳22日表達，此案跟境外比較沒相關。警政署長張榮興也說，造謠會使民眾恐慌，非常要不得，將對造謠稱第五縱隊、陸配之子言論咎責，依法處理。

立院內政委員會22日邀內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

針對網傳張文是第五縱隊、境外勢力？國安局副局長陳松吉會前受訪時僅說，個案還在偵辦中，一切由地檢署或警政單位對外說明。媒體追問，案發後是否有請國安單位查察、對網路上掌握狀況為何？陳松吉回應，都有掌握當中，目前若檢察機關或警政單位有任何需求，國安單位都會予以協助，所有情報都會提供警察單位協處。

而劉世芳會前受訪時也說，到目前為止，張文案跟國外、境外比較沒相關，有相關的是網路上出現模仿犯，案發至21日中午已累計20則相關訊息。

藍委黃建賓表示，攻擊案件發生後，很多人在網路上內容造成民眾恐慌，且還有很多的謠言，例如張文媽媽是中配、民進黨前參選人（意指林志潔）認為應是第五縱隊，引發許多側翼跟進造謠，如今警方已公開表態此為一人犯案、沒有共犯，陸委會也澄清陸配二代非事實，針對引發社會恐慌的網路刻意造謠言論，警政署要不要主動調查？

張榮興回應，從案發第一時間至22日上午6時為止，已有發現22件造謠情形，目前已查獲4件，造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，所以只要發現狀況，就一定會在第一時間查獲偵辦，已遏止謠言。

藍委牛煦庭也關心，案發後無論是特殊學者也好，網路或特定媒體都在表達一些消息，例如兇手是陸配之子、內部滲透、第五縱隊等，警方第一時間有無核實此消息？張榮興稱，此案為重大案件，會在第一時間跟國人公布相關調查，並且於第一時間做澄清。

牛煦庭質疑，這些謠言、奇怪消息對於穩定社會治安跟協助辦案，或是平復社會焦慮情緒有無幫助？張榮興說，臆測對此案沒幫助，警政署的真實澄清才有幫助。

牛煦庭認為，有些人針對此案意圖政治操作、造謠、煽動恐慌，警方應依法追究。張榮興也說，這些作為都不必要，未來會加強對媒體的溝通跟說明，讓民眾更清楚正確訊息。

牛煦庭喊話，警政署要加大澄清力度，且針對有意造謠或渲染者祭鐵腕手段，尤其是有心人士意圖影射、政治操作，只會讓社會更加混亂，導致此事始終無法收尾，倘若行政權的選擇性沈默或拒絕積極作為，恐讓公共安全難以復原，警政署務必針對造謠稱第五縱隊或陸配之子言論咎責。張榮興也允諾「可以」，會依法來處理。

藍委賴士葆追問，張文隨機殺人案幾乎是鄭捷十幾年前案件的翻版，究竟屬於治安還是國安？內政部長劉世芳回應，目前依內政部、各地方警政系統看起來，是一個隨機殺人、無差別式，屬於重大暴力襲擊案件，比較傾向是讓社會不安的治安問題。

劉世芳說，網路上有很多謠言，但「他其實跟中配沒關係，我覺得這種網路謠言應適可而止。」至於是否為第五縱隊？國安局副局長陳松吉僅稱，「還在調查」，但內政部、警政署答詢都說沒有。

