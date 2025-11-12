亂傳放颱風假「假訊息」 民眾怒批該嚴懲

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴影響，宜蘭溪南地區降下超大豪雨，宜蘭縣政府昨日晚間9點20分左右宣布今（12）日全縣停班停課一天。不過，在此之前就有民眾在網路上瘋傳「宜蘭縣11/12(三)停止上班上課」的圖卡，接著又有政治人物傳「蘇澳、冬山、五結、羅東停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班上課」，一時之間錯誤訊息滿天飛，許多民眾難辨真偽，無所適從。當最後宜蘭縣政府正式宣布後，民眾大罵這種不負責任隨意亂傳假消息的行為，並呼籲應該要嚴懲。

今天宜蘭地區雖然陽光普照，但卻是「全縣停止上班上課」放颱風假，有人因此賺到一天假期，但有人卻必須進行災後復原，放颱風假的必要性再度受到討論。事實上若依據中央氣象署的預報，宜蘭縣今天確實達不到「停止上班上課的」標準，但考量「本縣溪南地區受超大豪雨影響有災情發生」又基於「本縣共同生活圈，為利救災及災後復原」因此宣布「全縣停止上班上課」，而這也是原本應該在昨天晚上8點左右宣布的重大訊息，直到9點20分左右才正式宣布，但卻也讓錯假訊息滿天飛，搞得民眾一頭霧水，不知是真是假。最後縣府正式宣布「停班停課」，民眾就在網路上怒批這些亂傳假訊息的人，害大家胡亂猜疑，應該受到嚴懲。

民眾氣歸氣，但要處罰這種傳播假訊息的人還必須符合相關法律規定。依據《災害防救法》第53條：散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。但仍應視散布行為有無符合「訊息是否不實」、有無「故意」散布犯意，以及聽聞者是否會因該不實訊息而產生恐慌、畏懼，「致影響公共安寧」等構成要件；如不具備以上要件，單純散布假訊息之行為，應只受道德良心譴責，而無法律責任。