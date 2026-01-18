亂入小人國！無視告示？「2童闖模型區」 園方籲守規

桃園市 / 綜合報導

桃園的小人國主題樂園，主打環遊世界不是夢，有上百座等比縮小的世界知名建築吸引許多遊客入園遊玩。但有民眾昨(17)日下午目擊，兩位男童闖進模型區玩耍，甚至把腳踩在模型上，而疑似家長的成年人無視現場的請勿跨越警語告示，沒有阻止他們，還幫小朋友拍照。對此園區表示，經過檢查後模型沒有受損，同時呼籲遊客遵守規範。

遊客搭乘滑艇從12層樓高處俯衝而下，濺起6層樓高水花，現場驚呼聲不斷，桃園小人國主題樂園除了刺激的遊樂設施，還有上百座等比縮小的世界知名建築。親子遊客滿滿滿，在小小建築附近卡位拍照，但有民眾在昨(17)日目擊有人違規，衝進展示區。

一名身穿粉色襯衫的男童，不只站在裡面緊貼著模型，還把雙腳踩在模型上，他還在裡面蹦蹦跳跳用手摸模型，甚至呼朋引伴，叫另一位男童進去一起拍照，而他的手，也持續觸摸模型建築。

非當事遊客說：「因為會損壞那些(模型)，就說弟弟不能靠近喔，因為這是有那個維護的。」非當事遊客說：「路過也會勸導稍微柔性勸說，安全上有顧慮。」

目擊民眾還透露，當時附近沒有工作人員，而路過遊客見狀紛紛勸阻，沒想到疑似家長的成年人，無視現場放置請勿跨越的告示，不只沒有制止還幫小朋友拍照留念。

小人國主任魏秋玲說：「目前是沒有損傷的。」小人國主任魏秋玲說：「園區來講主要是模型為主，大人能幫忙多多照顧小朋友，讓小朋友就是站在外圍，好好觀賞我們的模型。」

遊客侵門踏戶掀起爭議，園方對此表示，經檢查模型沒有受損，但呼籲展示模型並不是遊樂設施，所以不能觸摸，呼籲公共展示空間，需要大家遵守規範一起維護。

