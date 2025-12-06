亂入接機韓星現場！DK被認出驚呼「花惹發」還禮貌鞠躬 12萬人笑瘋
韓國年度大型娛樂活動AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）將於12月6日於高雄世運主場館隆重登場。為了迎接這場星光熠熠的盛會，參與的藝人們自昨日開始陸續抵台，高雄小港機場擠滿接機粉絲，場面熱鬧非凡。不過，有眼尖粉絲意外在接機過程中「捕獲」擁有百萬訂閱的YouTuber「異色檔案」DK，讓他受到不小驚嚇。
昨日小港機場湧現大量接機民眾，有粉絲在社群平台Threads分享趣事，表示自己原本是為了等偶像，結果卻偶遇知名YouTuber「異色檔案」DK入境。只見他推著行李現身大廳，面對爆滿人潮一臉錯愕，脫口驚呼「花惹發！」還對現場粉絲鞠躬致意後匆匆離開。
貼文曝光後引來12萬人點讚，網友紛紛笑喊，「超好笑他一定社恐發作」、「DK：我老婆勒 我需要她救救我」、「他看起來跟看到蟑螂一樣害怕」、「心裡：花惹發。身體：不行我要有禮貌（鞠躬）」、「最先大聲叫出DK的人根本是想讓社恐巨嬰心臟病發」、「社恐人地獄」。
事後，DK在社群上訴說自己當下被接機的心情，他表示自己這幾天跟老婆在福岡旅遊，回程不知道機場已擠滿大量民眾為了迎接韓星，落地時只知道「小港機場氛圍充滿興奮的感覺」。沒想到，一走出機場大廳，就看到滿滿鏡頭朝自己的方向而來，雖然他知道大家是在拍韓星，但他仍感受到「自己無意間亂入一個場合」。
豈料，下一秒有眼尖粉絲認出DK，他隱約聽到「那個是DK」，而他當下只想著趕緊離開這場合，跟上前方老婆的步伐，接著就有一個人大喊「DK」，其他人也跟著喊「DK」，讓身為I人的他直呼「我怕死了，我嚇死了！」還將自己比喻成在森林裡迷路的小鹿斑比，在震驚之餘才脫口「花惹發」。最後，DK也向認出他的廣大粉絲道謝，同時也調侃「你們真的是很調皮，真的很鬧，嚇死人了！」
