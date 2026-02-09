亂剪一通正式登陸 Steam！打開趣味十足的美髮合作派對之旅

《Garena Free Fire》限時聯動同步展開，活動期間專屬獎勵與虛擬快閃沙龍也將陸續登場





【2026 年 2 月 5 日】 – Garena 自主研發的《亂剪一通》現已正式於 Steam 平台上架，該遊戲以多人共享體驗為核心打造，玩家們要挑戰在任務重疊且節奏不斷加快的環境中，與隊友即時溝通並做出應變。為了慶祝遊戲上市，Garena 同時在《Grena Free Fire》中推出了限時聯動活動。活動期間，Free Fire 玩家可以透過完成任務解鎖以《亂剪一通》為靈感打造的專屬獎勵，包含獨特髮型、凝膠護盾、雙人互動表情，以及吹風機造型的武器塗裝。此外，活動期間在「百慕達」地圖中也將出現一座虛擬美髮快閃沙龍供玩家探索。

《亂剪一通》以團隊合作為核心打造，在忙碌的沙龍中，玩家需要彼此溝通，協同合作解決客人的疑難雜症，並在應付顧客訂單的同時保持步調一致。玩家可以在該遊戲中體驗高度社交互動，且百玩不厭的全新體驗和樂趣，考驗玩家的溝通力、執行力與反應能力。

《亂剪一通》最初誕生於 Garena 內部的 Game Jam 開發文化，設計初衷在於打造純粹的共享遊玩樂趣與良性競爭。這款獨立原創作品將團隊協作與幽默元素巧妙結合，上市即開放超過 50 個關卡與 11 位特色角色，每位角色都擁有能左右沙龍戰局的獨特能力。

《亂剪一通》現已於 Steam 正式發售，定價 268元，支援中文、英文、泰文、印尼文、西班牙文、葡萄牙文、法文、日文、韓文等 10 多種語言。歡慶上市，早期購買的玩家可享有85折的限時優惠。

遊戲影片: Garena 首款集結 Free Fire 角色的 PC 遊戲《亂剪一通》現正登場！

