亂叩119 竹市近年無效電話高達6成

119無效電話量居高不下，新竹市消防局統計，近4年119勤務中心總進線量21萬4288通，高達6成屬「無效電話」，桃園市消防局也有過半報案電話為無聲或已掛斷，但極少裁處。竹市消防局認為舉證困難，以勸導為主，但去年有婦人狂撥119達380通，屢勸不聽開罰。

新竹市消防局分析無效電話樣態前3名，以無聲或撥通後掛斷最多，累計5萬2607通，多為手機誤觸、兒童玩耍或騷擾電話；其次則為電信業者例行性的通話測試1萬9488通；民眾撥打119詢問非緊急業務如市政諮詢、一般事務1萬7768通，徒增第一線派遣員接聽負擔與壓力。

廣告 廣告

桃園市消防局面臨類似困境，去年無效來電量14萬8660通，也以無聲或已掛斷占51.96％最多。消防局針對無效電話查處列管。依消防法規定，無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，2024年抓到謊報火警各罰1萬元，去年則無裁罰。

「我們最怕的不是火警，而是無聲電話！」新竹1名派遣員透露，每通報案電話派遣員都得確認，讓上班壓力爆表，依照標準流程，即便電話接通後無人回應，為防範報案者因受傷或受威脅無法出聲，派遣員通常須回撥確認，這不僅占用線路，更極大消耗行政資源。

但消防機關面對龐大無效報案電話，最後裁處僅在個位數甚至掛蛋，竹市消防局坦言舉證困難，因「無故撥打」定義模糊，難判定哪些來電屬於惡意或無故撥打；且查證撥打者身分也不易，若以行動電話撥打僅能顯示基地台位置，需要投入人力和時間調查、取證、製作筆錄等，行政成本高。

不過，新竹市1名中年婦人去年無故撥打119電話達380通，婦人接通後只會發出微弱細小的呼吸聲，完全不回應派遣員，經消防局以電話及簡訊多次通知仍不改，成了4年來開罰首例。消防局呼籲，119資源應留給最需要的人，民眾切勿因一時輕率，占據救命管道。

【看原文連結】

更多udn報導

老翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺這異狀一摸傻掉

以前嫌貴今卻最划算？ 網讚星巴克價格形象大反轉

怪年輕人愛出國？ 網列墾丁2死穴轟：被玩死

曾經中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了