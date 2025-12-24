亂吃恐害腸穿孔！醫示警「5種飲食行為」：嚴重恐致命

生活中心／彭淇昀報導

不少民眾認為只要吃完沒有拉肚子，就代表飲食安全無虞，卻忽略腸道其實可能正承受高度風險。醫師黃士維提醒，不當飲食恐引發腸穿孔，嚴重時甚至危及生命，他點出魚刺、雞骨等尖銳異物、長期濫用止痛藥搭配刺激性飲食、堅硬難消化食物、暴飲暴食，以及過量攝取易產氣食物等5大常見危險因子，呼籲民眾提高警覺，別讓錯誤飲食習慣成為健康破口。

醫師黃士維提醒，飲食習慣不當恐對腸道造成嚴重傷害，甚至引發致命的「腸穿孔」。（示意圖／資料照）

秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書粉專發文提醒，飲食習慣不當恐對腸道造成嚴重傷害，甚至引發致命的「腸穿孔」。他指出，不少民眾誤以為只要沒有腹瀉或明顯不適，飲食就算安全，實際上腸道可能早已承受高風險而不自知。

黃士維整理出5大常見、卻容易被忽略的飲食風險來源，呼籲民眾建立正確的飲食安全觀念。

首先是魚刺、雞骨、鴨骨等尖銳異物。黃士維指出，這類異物是飲食造成腸穿孔最直接、也最危險的原因之一。許多人以為魚刺吞下肚後會被消化，但實際上，尖銳異物在通過食道、胃部或腸道時，可能會刺穿食道、腸壁、胃壁，而是否立刻感覺疼痛，並非判斷是否受傷的依據。

其次，風險來自長期濫用止痛藥，再搭配刺激性食物或飲品。黃士維觀察，部分患者習慣服用止痛藥時同時飲酒或喝咖啡，卻忽略藥物與刺激性飲食對腸胃道的雙重傷害，恐增加潰瘍與穿孔風險。

第三是堅硬且不易消化的食物，如堅果、種子或硬殼類食物。黃士維提醒，健康腸道或許能承受，但若本身有腸道憩室、潰瘍或發炎性腸道疾病，未充分咀嚼就吞嚥，可能引發嚴重後果。

第四項則是暴飲暴食或極端飲食行為。黃士維指出，短時間內大量進食，會使腸道內壓力急遽上升，尤其是本身有腸阻塞、腸沾黏或腫瘤的患者，更可能因「機械性壓力」導致腸道受損。節慶聚餐後，特別需要留意腹部不適症狀。

最後一項是過量攝取容易發酵、產氣的食物。黃士維表示，豆類、高麗菜等食物雖然營養豐富，但大量食用可能導致腸道內氣體累積，若腸道本身狹窄或有病灶，氣體無法順利排出，恐造成腸壁被撐破，形成所謂的「氣壓性穿孔」。

黃士維強調，「能吃就是福」的觀念並不適用於所有人，真正的健康來自對飲食細節的重視與正確認知。他也提醒民眾，進食魚類時務必小心剔除魚刺，細嚼慢嚥；有潰瘍病史者應避免刺激性食物與止痛藥；堅硬食物一定要充分咀嚼後再吞嚥。若出現腹痛、腹脹等不適症狀，且持續超過6小時，應立即就醫，以免延誤病情。

