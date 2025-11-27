亂吃成藥害慘！72歲翁流感拖成重症，緊急插管救回一命
很多人一旦出現感冒症狀，習慣自己買成藥吃，以為可以輕鬆應付，但對高齡或慢性病患者而言，這樣的做法可能帶來嚴重風險。亞東醫院近期就收治一位72歲葉姓病患，就是因為自行服用成藥延誤就醫，導致流感惡化成重症，不得不緊急插管治療。
根據疾病管制署觀察，這季流感與疫苗接種率皆創歷年同期新高，氣溫下降後，專家預估12月下旬疫情可能再度升溫。流感對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，一旦出現症狀如發燒、喉嚨痛或倦怠，若錯過感染後48小時黃金治療期，病情可能在數日內迅速惡化。
亞東醫院胸腔內科醫師王秉槐提醒，流感並非小感冒，高齡或慢性病患者切勿自行用藥。葉姓病患原本只是輕微不適，卻因成藥暫時緩解症狀而延誤就醫，返家後病情急速惡化，檢驗確診為A型流感，最終需插管接受加護治療。王醫師強調，遇到疑似流感症狀，應立即就醫，以降低重症與併發症風險。
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，今年流感病毒以H1N1與H3N2雙株共存，其中H3N2傳染力強、變異快，容易造成家庭與校園群聚。對高風險族群來說，流感可能迅速引發肺炎或呼吸衰竭。
胸腔內科主任鄭世隆醫師補充，隨著病毒株持續變異，及早治療仍是降低流感重症風險的關鍵。民眾也應認知，流感不是小病，亂吃成藥暫時緩解症狀，只會延誤黃金治療期，甚至造成生命危險。
