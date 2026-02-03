亂吃藥當心變肺炎！醫示警：有些咳嗽不宜馬上止咳

冬季是咳嗽好發季節，許多民眾到門診都要求開立止咳藥，但臨床醫師最擔心的並非治療咳嗽本身，而是病人亂吃止咳藥導致病程延長，甚至延誤病情演變成重症肺炎。

咳嗽是一種高度保守的防禦反射，任務是把不該待在氣道裡的東西清出去。（圖／Photo AC）

重症醫師黃軒在社群平台發文指出，咳嗽並非敵人，而是身體的警報系統。在呼吸道醫學中，咳嗽是一種高度保守的防禦反射，任務是把不該待在氣道裡的東西清出去。他形容，當民眾一咳就急著按掉聲音，在醫學上就相當於火還在燒卻先把警報器按停。當病毒、過敏原、胃酸或發炎細胞刺激氣道時，會導致黏液分泌增加、纖毛運動增強並啟動咳嗽反射，這是身體自然的清除系統而非故障。

黃軒指出，真正該問的不是要不要止咳，而是咳嗽屬於哪一型。他列舉三大「一咳就止」等於無效治療的原因，首先是病因被掩蓋、問題持續發酵。咳嗽只是結果不是原因，常見真正的兇手包括感染後氣道發炎、咳嗽變異型氣喘、胃食道逆流、鼻涕倒流或過敏性鼻炎等。黃軒引述多項回顧研究指出，慢性或遷延性咳嗽若未處理病因，單純鎮咳並不會改善病程。

黃軒指出，真正該問的不是要不要止咳，而是咳嗽屬於哪一型。（示意圖／Pixabay）

黃軒提醒，鎮咳藥並非糖水，常見風險包括嗜睡、注意力下降、便秘、口乾，含可待因製劑更有依賴與呼吸抑制風險。他引述Cochrane Review指出，在成人急性咳嗽中，多數鎮咳藥療效有限但副作用確實存在。最危險的情況是該咳的時候硬壓、強鎮有痰的咳嗽，會導致痰液滯留、細菌滋生、發炎時間拉長，結果不是好得快，而是咳更久甚至轉成下呼吸道感染或肺炎。

黃軒說明，醫學上只在特定情境考慮鎮咳，包括乾咳無痰、夜咳影響睡眠、已同步處理病因等情況。他強調止咳是輔助而非主角，真正讓咳嗽好得快有三個關鍵。第一是先分型再治療，咳嗽不是診斷而是線索，第一步是判斷機制，包括感染型需支持治療或抗病毒治療、抗生素治療，氣道高敏感反應或氣喘型以抗發炎治療為主，逆流型需抑制胃酸加生活調整，鼻後滴流或過敏型則需抗過敏或鼻用治療。

鎮咳藥並非糖水，常見風險包括嗜睡、注意力下降、便秘、口乾，含可待因製劑更有依賴與呼吸抑制風險。（示意圖／Pexels）

黃軒表示，第二個關鍵是有痰不壓制。有痰代表清除系統正在運作，他不會常規鎮咳，介入重點是補充水分、化痰促進排痰、依適應症進行霧化，並追蹤痰量、顏色、發燒、氣促等症狀，因為強行抑制等於痰滯留會增加感染風險。第三個關鍵是超過2週不改善需重新評估，時間是重要的診斷工具，若超過2至3週未改善、出現夜咳或運動誘發，合併喘、咳血、發燒、體重下降等症狀，應回到診斷流程而非升級鎮咳或加強止咳。

黃軒總結，止咳不是目的、快好才是，錯誤的止咳方式不是沒效而是在拖延康復時間。他提醒民眾應先分型再治療，有痰時要幫助排出而非壓制，若超過2週未改善則需重新評估病情。

