亂喊恐攻「下一個高雄車站」 嫌5萬元交保 律師曝關鍵

北捷19日發生隨機殺人案，事後高雄一名陳姓電機系男大生在網路上發文，預告「下一個地點高雄車站」，火速遭檢警逮捕，並以新台幣5萬元交保，遭網友質疑處罰太輕；對此，律師陳君瑋分析，本案未造成實際損害，加上沒有共犯，檢察官因此給予交保處分，至於交保金則是為了達到警惕的效果，實際金額依檢察官經驗判斷。

通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山商圈丟擲煙霧彈、持刀殺人後，當天Threads上就出現部分模仿貼文，一名在高雄讀書的陳姓電機系男大生發文稱「下一個地點高雄車站」，檢警調查後火速將人逮捕，他則供稱貼文是轉傳的，他只是想提醒大家注意這件事情，檢察官訊問後認定陳男涉犯刑法恐嚇公眾罪，諭知交保新台幣5萬元。

然而，此結果在網路上引起討論，不少網友驚呼「5萬元就能交保，這成本太低了吧」、「台中那案直接羈押禁見，怎麼差這麼多」、「有一個5萬交保，後面一堆人繼續模仿惡搞，太瞎了吧」、「就算平時是小事，但現在應該特殊處理吧，不覺得很容易造成恐慌嗎」、「這個人交保，如果真的跑出來亂搞怎麼辦，今年不是就一堆交保後馬上犯罪的案例嗎？」

陳君瑋今（22）日在臉書表示，陳姓男大生涉犯刑法第151條，可處2年以下有期徒刑，檢察官應該是判斷陳男沒有實際造成損害，加上沒有共犯，才會認定沒有羈押必要，給予交保處分；至於交保金的用意，是要給嫌犯警惕，並確保他不會再犯或逃亡，而陳男只是一名學生，5萬元是檢察官依照經驗判斷出來較適合的數字。

