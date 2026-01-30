亂埋病死雞 豐康場主地主交保

台中市豐康牧場隱匿禽流感疫情引恐慌，雖然部分蛋品遭攔截下架，但仍有不少民眾吃下肚。衛福部長石崇良30日表示，病毒直接由物品傳人的風險相對低，且禽流感雞場流出的蛋都已下架，民眾可放心食用。苗栗地檢署則在複訊後，諭令雲姓場主、顏姓地主分以40萬元、20萬元交保候傳，並限制出境、出海。

禽流感事件是否影響雞蛋及雞肉價格？台中市長盧秀燕指出，目前雞蛋價格每斤約47元，和往年差不多，看起來平穩；雞肉每斤約36.5元，比前陣子高出2至3元，估計跟往年一樣，會隨著年節接近致供貨需求增加。目前還沒有顯示雞肉跟雞蛋價格有因禽流感而造成波動，但未來會不會有，市府會密切觀察。

廣告 廣告

苗栗地檢署檢察官陳信甫指揮竹南分局傳喚顏姓地主到案，他坦承與豐康牧場雲姓場主認識，今年1月起接受委託載運雞隻屍體至該地掩埋，經調閱行車軌跡，確認兩人供述相符，苗栗縣農業處也會同檢警將病死雞全數挖出並完成化製銷毀及周邊清消作業。警方依涉犯《廢棄物清理法》將雲、顏2人送辦，苗檢複訊後，諭令雲姓場主、顏姓地主分以40萬元、20萬元交保。

豐康牧場自1月1日起共計流出蛋品7125台斤，其中苗栗高達4640台斤，苗縣府衛生局證實，上圓商行自1月初至25日共進貨8次，累計4640台斤，每2至3天進貨約600台斤，因需求量大，各批次約3天內即全數售罄，目前已無庫存。

店家30日拉下鐵門停止營業，現場未見民眾辦理退貨，林姓負責人於臉書發文致歉，稱因缺蛋自外地調貨，1月24日前購買者可退貨退款。

石崇良表示，雞蛋靜置一段時間後，病毒直接由物品傳人的風險很低，煮熟後更不是問題。目前衛福部更重視的是會不會發生禽傳人事件，會持續監測。