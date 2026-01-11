即時中心／高睿鴻報導

許多人無所事事、閒到發慌的時候，可能都會想辦法找事情做，但若將歪腦筋動到公家單位、甚至惡作劇，下場恐遭法辦。據悉，北市有位葉姓民眾，去（2025）年7至9月期間，竟然對警察機關報案專線下手，兩個月內瘋狂撥打1188通電話；接線人員不堪其擾，多次勸阻卻無效，最終北市信義分區找到該民眾，依違反社會秩序維護法，移送法辦。北院審酌後，決定裁罰葉姓民眾1萬2000元。

信義分局指出，該民眾於去年7月11日至9月13日期間，於不詳地點無故撥打台北市警察局110緊急報案專線，總計多達1188通；警方通知葉姓民眾說明，但本人遲未到案，於是去年10月28日，依違反社維法移送法院裁處。

北院根據警方函送資料、110報案紀錄單、葉姓民眾持手機打報案電話的錄音光碟等證據，判定對方確實不斷撥打報案專線，且數量多達千通以上、中間被勸阻依然不聽。北院更查到，葉姓民眾過去就有類似行為、也曾被罰過，因此這次也以違反社維法為由，裁定罰鍰1萬2000元。

據悉，社會秩序維護法第85條第4款本來就有規定，若無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，可處拘留、或台幣1萬2000以下罰鍰；因此，葉男的罰鍰額已達本法的最高上限。

原文出處：快新聞／亂打報警電話出事了！北市民眾「2個月狂撥1188通」 下場曝光

