亂把妹遭逼掌嘴爆紅！「台中房董」叫外送茶竟下藥迷姦付玩具鈔 白嫖又慘了

台中地院一審法官以藥劑強制性交等罪，判處有期徒刑9年；照片是他過去愛吹牛膨風，在夜店內惹到人，遭黑幫私刑，自己掌嘴。資料照



網路名人「台中房董」在2015年因在夜店把妹、炫富，遭黑道找人私刑；豈料，近日他又爆發白嫖爭議，叫一名傳播妹到三溫暖，卻在飲料下藥，誆稱「喝了會變漂亮」，迷昏該名傳播妹後性侵，還丟下玩具鈔票「白嫖」落跑。

台中地院一審法官以藥劑強制性交等罪，判處有期徒刑9年；「台中房董」不服提起上訴，台灣高等法院台中分院審理後，認定原判決認事用法及量刑均無違誤，近日裁定駁回上訴。仍可上訴。

白嫖事件發生在2022年間，「台中房董」不改愛吹牛的個性，明明身上沒錢，卻透過「雞頭」叫了一名傳播妹「外送茶」前往台中市某男士三溫暖，原本說好50分鐘7000元進行性交易，等到傳播妹抵達，「台中房董」拿1瓶蜂王膠飲料給她喝，稱「喝了會變漂亮」，傳播妹喝完隨即昏迷。

離譜的是，「台中房董」硬上得逞後落跑，傳播妹醒來發現床邊有14張千元鈔，拿到櫃檯欲結帳，沒想到，員工發現14張千元鈔全是玩具鈔票。

傳播妹報警，警方送驗後，在瓶身檢出房男DNA，並確認含有安眠藥成分。「台中房董」則否認下藥，僅承認給對方玩具鈔票。一審依「以藥劑犯強制性交罪」判處有期徒刑9年，並沒收犯罪所得及工具，二審認定原審認事用法無誤、量刑妥適，駁回上訴，全案仍可上訴。

「台中房董」頗具爭議性，明明是一名騎腳踏車跑夜店咖，卻吹牛自己是模特兒經紀，在夜店炫富亂把妹，因此得罪人，對方找來黑幫動用私刑、逼他自己掌嘴、強行灌酒，甚至半夜被丟在大肚山公墓，遭教訓影片曝光後，「台中房董」一度爆紅。

