亂按脖子小心「頸動脈竇症候群」 醫：輕者頭暈重則昏倒

【健康醫療網／記者林則澄報導】武俠劇中，有些角色被碰到脖子後會暈倒，這種情況竟在現實生活中上演！一名患者落枕後請兒子幫忙按摩頸部時突然昏倒，嚇得兒子連聲呼喚，希望將人叫醒，所幸他幾秒鐘後便恢復意識。新光醫院心臟內科洪惠風主治醫師表示，頸動脈竇位於雙耳下方的頸部兩側，輕觸時有脈搏跳動感，用力按壓則可能導致昏倒，因此民眾若無醫師在旁指示，千萬不要隨便按壓。

診間最後一問 拋出關鍵

洪惠風醫師分享，這名患者看診時自認身體狀況無大礙，卻在即將離開診間時說，最近落枕後因肩膀、頸部四周僵硬和痠痛，於是請兒子幫忙按摩，當下不適感雖有減輕，卻也因此昏倒幾秒鐘，讓兒子嚇出一身冷汗。

隨便按壓頸部超NG

該患者接著用手比劃兒子當天按摩的部位，不自覺地停在頸部頸動脈竇（carotid sinus）的位置，讓洪惠風醫師心中的警鈴大作，立刻示警「頸部不可以隨便按壓」，並想把對方的手移開，才發現患者的力量之大，一時之間根本紋風不動。

不當刺激頸動脈竇 頭暈甚至昏倒

洪惠風醫師受訪表示，頸動脈竇就像人體心跳和血壓的暫停鍵，位於雙耳下方的頸部兩側，輕觸時能感受到脈搏的跳動感，臨床上當患者心率不整時，醫療人員會適度按摩頸動脈竇，幫助降低心率和血壓，但民眾千萬不要未經醫療人員指示就大力按壓，以免人體的煞車系統「副交感神經」被過度刺激，從而引發頭暈，嚴重者甚至昏倒，這種情況被稱為「頸動脈竇症候群（carotid sinus syndrome）」。

衣領太緊、猛回頭也有危險性

頸動脈竇症候群的成因不僅限於大力按壓頸部，還包括衣服領子太緊等其他因素，但跟年齡、性別和天氣等因素關係不大，曾有患者是在騎摩托車回頭看美女時暈眩，也有一名領隊因聽到團員從背後叫她，猛然回頭後昏倒。洪惠風醫師強調，診斷此病最重要的是病史，而非精密且昂貴的檢查。

不明原因昏倒 就醫檢查助確病因

洪惠風醫師指出，當昏倒等症狀發生時，除非症狀明確且原因已知，通常不需要進行額外的檢查，否則在一些原因不明的情況下，醫療人員會為患者進行血管超音波或24小時心電圖檢查，以確定是否有瓣膜狹窄、心律不整等心血管問題，或其他潛在病因。

【延伸閱讀】

女子2年清5次腎結石！ 竟是「脖子腺體」在作怪

廣告 廣告

脖子痛到轉不了頭 檢查卻沒大問題？醫師帶你了解「小面關節症候群」！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67153

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw