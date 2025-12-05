亂測AI又錯殺小紅書 楊瓊瓔質疑專業性

內政部4日以小紅書涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年。對此，國民黨立委楊瓊瓔質疑，真正的防詐核心應是「追金流、拆詐團、破假帳號」，絕非簡單粗暴地把整個平台封掉。

楊瓊瓔今（5）日在臉書表示，內政部近期的科技治理簡直荒腔走板，全面失序！先是鬧出「亂測生成式AI」的笑話，接著又突然宣布要以防詐為由「封鎖小紅書」。

楊瓊瓔披露，刑事警察局拿只能檢測手機App的工具（MobSF），去測試雲端的大型語言模型，並據此發布不合格示警。被抓包後，說詞更是反覆。這種專業缺失與試圖遮掩的態度，已讓政府公信力大打折扣。

廣告 廣告

楊瓊瓔直言，內政部竟轉頭鎖定年輕人常用的「小紅書」揚言封鎖。事實上，去年全台27萬件詐騙案中，小紅書僅佔0.6%。政府不抓真正的詐騙大本營，卻挑20到40歲創作者與小型商家賴以維生的平台開刀，直接斬斷年輕人的生計與機會，難道標準不是專業，而是政治考量？

楊瓊瓔指出，真正的防詐核心應是「追金流、拆詐團、破假帳號」，絕非簡單粗暴地把整個平台封掉。

她強調，真正的防詐核心應是「追金流、拆詐團、破假帳號」，絕非簡單粗暴地把整個平台封掉。這種以「禁令取代治理」的懶惰手段，是科技治理最危險的歧途！

【看原文連結】