亂爆「快樂宴」挨告！侯漢廷先道歉出庭突改口「有查證」 郭智輝批：迴避卸責

台北市議員侯漢廷先道歉後改說法，引發郭智輝不滿。資料照。翻攝侯漢廷臉書



台北市議員侯漢廷日前烏龍爆料，美國總統川普宣布「台灣關稅20%+N」當天，時任經濟部長郭智輝設「快樂宴」招待監委趙永清等人，侯漢廷後來發現凸槌，旋即公開向郭智輝「鞠躬道歉」，但仍挨告妨害名譽。台北地檢署今天傳喚侯漢廷出庭，他突改稱「已盡查證義務」並主張無罪，郭智輝傍晚發聲痛斥侯漢廷不該迴避卸責、主張反覆，「視全民似玩弄於其指掌之間。」

侯漢廷今年8/14在臉書爆料，指川普宣布對台對等關稅稅率為「20%+N」時，郭智輝當晚在福容飯店設「快樂宴」請監委等人大吃美食，主題竟是「當我們快樂在一起」。經濟部旋即否認，表示郭智輝僅到場致意即離開，但侯漢廷繼續質疑、追打。

侯漢廷爆料， 全台陷20%+N關稅慘霧，郭智輝卻設「快樂在宴」。資料照。截自侯漢廷臉書

數天後，當時出席的台北榮總院長陳威明打臉侯漢廷，澄清這是醫界高層洽談合作與分享醫界看法的固定聚會，已經成立好幾年，而郭智輝當天僅到場寒暄，30分鐘即離開。侯漢廷察覺爆料不實，8/21在臉書認了未嚴謹查核，公開向郭智輝、經濟部及大眾鞠躬道歉。但郭智輝仍告他妨害名譽。

北檢今天開庭傳喚侯漢廷，侯未對媒體發言，郭智輝則委由律師出庭，據了解，他先前敲鑼打鼓公開道歉，表示沒有嚴謹查證，今天關起門來，卻改口聲稱「已盡查證義務」，自認沒有違法。北檢將深入追查其說法，將再次傳喚說明。

經濟部長郭智輝不滿侯漢廷主張反覆。資料照。廖瑞祥攝

不過，郭智輝獲悉侯漢廷的答辯要旨後，旋即發表聲明。

郭智輝指出，侯漢廷公開指稱他「在關稅公告當日停留宴席三小時」，此說法絕非事實，在侯漢廷承認錯誤前，相關不實訊息已遭部分媒體轉載、渲染，對他的名譽及行政團隊形象造成嚴重損害。由於該言論屬於散布不實資訊，足以誤導社會大眾並影響公共事務的正常討論。他因此決定追究法律責任，以正視聽，以避免類似不實內容持續流通。

郭智輝表示，監督必須奠基於真實資訊、事實查證與正當程序。任何未經查證、曲解事實或刻意操作輿論的行為，都已背離民主監督的正軌。侯漢廷本人先前曾在第一時間以「未盡完整查證」公開道歉，今日卻以「有盡查證義務」作無罪答辯。他認為，身為民意代表，本來就應負起確實查證義務，更應深知自己言論的影響力。在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆，視全民似玩弄於其指掌之 間。

郭智輝強調，本案已正式進入司法程序，他將全力配合法律流程，捍衛個人名譽與公職尊嚴，同時維護正確資訊與社會信任。他呼籲，社會各界理性看待公共議題，不輕信、不轉傳未經查證之訊息，共同尊重司法程序與事實真相，維護民主法治的核心價值。

侯漢廷8月間在臉書承認未嚴謹查核，出庭卻改口。資料照。翻攝侯漢廷臉書

侯漢廷今天低調前往北檢出庭。呂志明攝

