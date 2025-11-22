亂象頻傳 六都共享機車 現退燒隱憂
呼應淨零碳排放趨勢，六都近年陸續進駐共享機車，卻嚴重排擠停車位，且違停、酒駕等亂象頻傳，今年高雄Gokube、桃園iRent相繼退場，六都投放數有逐年減少趨勢，地方政府雖都支持發展多元運具，但共享機車未來發展已見隱憂。學者建議加強與大眾運輸串聯，發展「最後一哩」使用模式。
台北市自民國105年推動共享機車，透過「一車多人使用」概念，減少私有運具，為六都最早引進的城市，同屬生活圈的新北市，5年後才進駐共享機車，但因腹地廣大，投放數已超車台北市。目前雙北高達2.5萬輛，是其他四都的3.3倍。
但共享機車普及，在都會區卻嚴重排擠一般機車停車位，且違停、闖紅燈、酒駕等亂象層出不窮，北市1年違規案曾達近2萬件，兩度遭北市審計處點名強化管控機制，新北3年來也兩次被新北審計處要求改善。
為解套共享機車衍生亂象，北市府訂定《台北市共享運具經營業管理自治條例》，從總量控管、稽查作業到營運計畫執行都明確規範，且自113年起試辦專用停車位，以提升借還車辨識度與效率，減少找車位時間。台中今年10月起也試辦專用停車位，並發放騎乘優惠券，以提升使用率。
新北市交通局則與交通警察大隊首創共享運具重大違規聯合停權通報平台，與業者合作，對酒駕、毒駕、無照、外借帳號、嚴重超速5項重大違規使用者聯合性永久停權，重大違規使用者將無法在所有業者註冊及租借。
為因應共同生活圈跨市租借還特性及有效管理共享運具停車秩序，新北交通局特別要求各家共享運具業者須將北北桃3市營運車種、車牌號碼一併提出申請，以利控管跨市流動車輛數。
雖然地方政府加強管理及遏阻亂象，也祭利多以鼓勵提升使用率，共享機車仍面臨挑戰。今年繼高雄Gokube熄燈，桃園iRent也因未達延車公里535萬公里、使用累計114萬人次目標，於7月退場，未來發展已埋下隱憂。
以台中為例，全市僅投放1700多輛，平均月使用9萬人次，交通局長葉昭甫認為，台中共享機車雖持續擴點，但使用人次未明顯提升，因共享機車為商業經營模式，業者選擇熱點投放，不像公共自行車廣為設點，使用率相對高。他建議業者積極與大學、飯店端串聯，提高使用率。
逢甲大學助理教授黃彥斐指出，共享機車要長期落地，可緊密串聯大眾運輸，發展最後一哩使用模式，除可提升使用率，也可增加公共運輸市占率。
其他人也在看
緬甸政府「炸毀KK園區」畫面曝 逮捕逾千名外籍詐騙犯
緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週下令全面拆除妙瓦底知名的詐騙園區「KK園區」，表示此舉是履行國家責任、回應民意。根據公開的畫面顯示，園區內有多棟建築被炸毀或遭到重型機具拆除，現場濃煙瀰漫，數百名外籍嫌犯被拘捕後，帶著行李蹲在道路2側等待。妙瓦底「K...CTWANT ・ 12 小時前
共享機車好處多問題也多！收費制待整合 永續經營成一大考驗
許多使用共享機車民眾認為優點在於隨租隨還，比如出遊、通勤時不必候車、看時刻表，比大眾運輸更有彈性，對於需要長期使用的無車族，買1輛機車至少得花費4、5萬元，使用共享機車能節省購車、保養和稅金等開銷。但共享機車也有不少問題，租借者最常反映安全帽臭氣沖天，也有人...CTWANT ・ 22 小時前
共享機車業者退場 殭屍車棄置街頭引議
Gokube因採用微型電動二輪車規格，年滿16歲、無須駕照即可租用，一度在學生族群掀起風潮，但不敵疫情影響與同業競爭，今年4月停業，旗下逾千輛車雖經業者自行拍賣，仍約有近半數棄置路邊成廢鐵，破壞環境。高雄市交通局說，Gokube4月20日申請廢止營業許可後，即要求該公司5月...CTWANT ・ 21 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
范冰冰奪影后 陸網感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
第62屆金馬獎於22日落幕，儘管今年已是大陸官方封殺金馬的第七年，仍吸引大批大陸網友「翻牆」觀看與討論。其中最受關注的，...聯合新聞網 ・ 13 小時前
只要10元！超商1款飲料「40年沒漲價」 一票人推爆：良心商品
近年來隨著物價高漲，不少手搖飲與超商飲品紛紛調整價格，然而，近日一名網友卻在超商意外發現1款鋁箔包裝飲品仍維持10元價格，成為超商裡最便宜的選擇，讓他驚喜不已。貼文引起廣大迴響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多EBC東森新聞 ・ 15 小時前
澳洲超愛台灣機車！今年狂掃貨達2.4億
[NOWnews今日新聞]台灣機車數量及品牌眾多，甚至外銷其他國家。根據車輛公會最新統計，日本穩居第一名，今年1至9月的出口額達到11億餘元，與去年同期相比增加51.73%。另外，銷往澳大利亞的出口額...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
共享機車業者退場「殭屍車棄置街頭」 高雄花1個月清理
共享機車在台灣蓬勃發展，全台目前超過3.3萬輛共享機車，但業者退場問題也隨之浮現。Gokube共享機車今年4月退出高雄市場後，約600輛車輛棄置街頭成為「殭屍車」，高市府最終動用20萬元保證金，花費一個月時間完成清理。各地方政府如何防範殭屍車亂象重演，引起社會關注。中天新聞網 ・ 13 小時前
隨租隨還好處多 收費制待整合
共享機車近年在台灣快速竄起，外界普遍認為是短程通勤最佳利器，但有不少民眾抱怨共享機車安全帽發臭、車況不佳、密度太低或收費機制不一，降低使用意願，使業者永續經營成為一大考驗。學者認為，營運管理上，各業者行之有年不斷優化，但收費機制則需整合。中時新聞網 ・ 1 天前
趁熱喝才爽？醫：等於「慢性自殺」！3步驟降低食道癌風險
冬天一到，很多人最愛來杯熱飲或熱湯，還會說：「我就喜歡趁熱喝，熱到冒煙才夠味！」但是專科醫生提醒，65°C的熱度，其實會一口一口慢慢燒掉你的食道黏膜，甚至可能誘發癌症，根本就是在慢性自殺！醫生也提供3個步驟，可以有效降低食道癌的風險。鏡報 ・ 21 小時前
明天天氣早晚溫差大 大台北防短暫雨 晚間東北季風增強雨區增桃竹苗
中央氣象署表示，明天白天各地高溫約攝氏26至29度，晚間起東北季風增強，北部、東北部低溫約15至17度，中南部15至18度，須留意日夜溫差；降雨方面，東北部、大台北地區有局部短暫雨，晚間雨區擴大，桃竹苗可能出現雨勢。這波東北季風最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫下探14度，預估東北季風29日才會減弱，但30日又有另一波南下，各地天氣再轉涼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
胡宇威罕見動怒開罵航空公司 指出1地雷：人生中最糟的一次
【緯來新聞網】向來以親和形象著稱的藝人胡宇威，今日在社群平台罕見動怒，公開點名美國航空（Americ緯來新聞網 ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
把火鍋燒成黑鍋！ 女高中生控遭要求「刷完才能走」：刷到手破皮
桃園龍潭某連鎖火鍋店品牌被指控因火鍋鍋底燒成焦黑，要求女高中生顧客負責「刷鍋」才可離去，女學生甚至刷到手破皮，引發網友討論；該品牌則發聲明還原經過，同時對於顧客因此受傷感到遺憾，表達願關心協助。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
拚農曆年前與輝達簽約、明年中動工 蔣萬安：全力加速行政作業
輝達海外總部進駐北士科T17、T18因土地權問題卡關，台北市政府昨正式與新光人壽簽下合意解約協議，讓爭議告一段落。對此，台北市長蔣萬安今天（22日）一早出席活動受訪表示，北市府接下來將全力加速相關設定地上權給輝達的行政作業，預計農曆年前簽約、明年中動工，針對北士科周邊甚至台北市，也一定會用更長遠的眼光做規劃。鏡報 ・ 1 天前
北士科地上權 北市府與新壽完成解約協議
[NOWnews今日新聞]台北市政府表示，市府與新光人壽在昨（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。台新新光金臨董會也於同...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
影/桃園生鏽「蝸居車」趴趴走！ 後車廂堆滿1樓高家具
桃園出現超狂「蝸居車」！一輛銀色轎車，後車廂到車頂堆滿家具雜物，只靠幾條黑繩固定，讓人看了捏把冷汗！這台車不僅生鏽，後輪避震器壞掉，沿路還掉東西，簡直是移動的驚悚現場！中天新聞網 ・ 11 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 13 小時前
民航局開鍘華信航空！處6萬罰鍰+維修員停職
[NOWnews今日新聞]華信航空一架AE301高雄飛往金門航班，今（2025）年5月16日上午起飛後，因在飛行過程中「引擎整流罩」掀起，緊急折返，經交通部民航局調查，主因維修人員執行發動機檢查作業時...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前