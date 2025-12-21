亂蹭北捷隨機傷人案 限動PO「中山砍人不揪」 19歲屁孩慘了…恐嚇公眾罪送辦

彭姓男子無腦在限動PO文稱「中山砍人不揪」，遭警方依恐嚇公眾罪嫌送辦。資料照片

北捷19日發生台北車站、中山站商圈連續隨機傷人案，引發社會關注，但在人心惶惶之際，竟有1名19歲彭姓男子在IG限時動態上PO文，並寫下「中山砍人不揪」的文字內容，警方獲報後立即成立專案小組，迅速查出彭男身分並約談到案說明，警詢後依涉犯恐嚇公眾罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

27歲通緝犯張文，19日在北捷台北車站、中山站商圈接連犯下投擲煙霧彈、持刀隨機傷人，並於犯後墜樓身亡，導致犯案動機成謎，全案造成4死11傷，引發社會惶恐。

不過正當社會沉浸在傷痛與不安之際，竟有1名19彭姓男子無聊當有趣，在IG限時動態發文，內容更寫下「中山砍人不揪」，恐引發社會不安，貼文也被轉發至社群平台慘遭炎上，並向警方通報。

新莊警分局獲報後，立即成立專案小組調查，經分析比對相關資料，1小時內及查出彭男身分，隨後通知家屬及彭男至分局到案說明，並同步同步通報彭嫌現住地轄區分局及就讀學校，協助加強後續關懷與預防作為，經請示檢察官後，認彭男涉犯恐嚇公眾罪嫌，警詢後依法函送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。



