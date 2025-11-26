亂蹭一通？葉元之質詢竟教「怎麼對付大谷翔平」 李洋尷尬回應了

即時中心／高睿鴻報導

美國職棒大聯盟（MLB）日籍巨星大谷翔平，近年憑藉驚人球技橫掃千軍，今（2025）年不僅率領道奇隊完成「2連霸」偉業、更勇奪個人第4度最有價值球員獎，堪稱地表最強球員。如今，他更表態要參加明年的世界棒球經典賽，並且可能在3月對決台灣隊，讓我國球迷相當關注。對此，國民黨立委葉元之似乎也想「蹭一下」，今（26）竟於質詢時，問運動部長李洋「怎麼對付大谷翔平？」，後者聽後略顯尷尬，但依舊給出回應。

世界棒球經典賽明年3月開打，國人都很期待台灣隊勇奪佳績，但可能得先跨越大谷翔平這位大魔王。李洋今代表運動部，赴國會接受質詢，並於會前受訪時表示，自己同樣身為運動員，絕對信任每位體育員都會為了目標，竭盡所能拚到底；雖然在賽事獲勝有其難度，但他也曾在巴黎奧運的賽場上，不受外界看好、被認為衛冕機率不高。但最終，自己依舊獲勝，當然也希望其他運動員能拿出最好的態度、實力，拼出最佳成績。

輪到葉元之質詢時，他則提問道，大谷翔平最近已表態要加入日本隊、參加明年的WBC正賽，我們可以怎麼對付？運動部是否會給予資源、或擬訂什麼策略？聽聞這樣的問題，李洋頓時顯得有些尷尬，但仍回應說，聯盟其實已送上相關報告與計畫；運動部也會支持很多行動，例如赴美國考察、補助移地訓練經費等。

國民黨立委葉元之質詢時突然宣稱，日籍球星大谷翔平「比較怕左投」，讓運動部長李洋露出微妙的笑容。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）

但葉元之還是繼續追問，對於大谷這樣的明星選手，運動部要怎麼給技術指導？科學研究？面對葉問的如此「細節」，李洋再次顯露困惑的表情，但還是回應道，國訓中心其實一直有針對運動科技深入研究，但是否為大谷翔平個案深入，可能還需要研議。

而這時候，葉元之似乎還突然想賣弄一下，向李洋宣稱「大谷翔平比較怕左投，我已經看到很多媒體在講，希望這部分可以再去了解一下」；李洋也當場應允，強調相關單位都會進一步執行情報蒐集。

李洋另外也提到，未來將會以自己在奧運的經驗，與更多運動員分享，目前還沒親自接觸過棒球隊選手，但之後「一定去」。

