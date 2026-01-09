即時中心／顏一軒報導

藍綠地方政府近期為了「營養午餐免費」掀起一波政策攻防，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（9）日質疑稱，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧在國會審議《財劃法》修法時採取反對立場，但如今卻又用在野黨爭取到的新北財源，來大開新北「國中小營養午餐免費」的支票。對此，民進黨新北市議員翁震州回嗆，「巧慧委員從頭到尾都說的很清楚，支持《財劃法》修法，而且新北應該拿最多」，反倒是新北人哪裡得罪黃國昌與國民黨團總召傅崐萁，兩個人主導亂修的財劃法讓新北人均分配款從六都最低變成全國最低。

黃國昌於臉書發文稱，昨天看到蘇巧慧說她支持營養午餐應該免費，還喊出若選新北市市長，也會立刻來做，老實說看完後讓自己不勝唏噓，「蘇委員難道忘了，當初國會在修正《財劃法》、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今，又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止！」

對此，翁震州指出，「感謝黃國昌委員贊同我們新北市民進黨團的提案，也支持免費營養午餐！不過黃委員可能不熟地方問政，要讓新北學童吃的更好，不能靠罵蘇巧慧委員，而是必須要求新北市政府喔～」。

快新聞／亂開營養午餐免費支票？黃國昌竟稱蘇巧慧臉皮厚 綠反轟「藍白才是禍首」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與新北市議員翁震州（右）。（圖／翻攝自翁震州臉書）

另，針對《財劃法》部分，翁震州也幫蘇巧慧說句公道話，她從頭到尾都說的很清楚，就是支持《財劃法》修法，而且主張新北應該拿最多。

翁震州感嘆，結果不曉得新北人哪裡得罪你黃國昌和傅崐萁，兩個人主導亂修的《財劃法》讓新北人均分配款從六都最低變成全國最低，而已經是人均最高的台北，修法後人均分配變成新北的近兩倍。

他反問，「台北市現在宣布孩子營養午餐免費，憑什麼新北的孩子就不行？既然國民黨不做，請大家2026支持蘇巧慧，我們會讓新北每間公立中小學的小朋友都能吃的更均衡、更好！」





