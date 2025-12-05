台中潭雅神綠園道自行車專用道頻遭機車及微型電動二輪車闖入，嚴重危及自行車騎士與行人安全！警方統計，截至12月5日已舉發51件違規，但實際情況恐更嚴重。民眾拍攝影片顯示，不論白天或夜晚，都有機車騎士在自行車道上飆速，尤其夜間缺乏照明，更增加事故風險。

亂騎！台中潭雅神自行車道，機車硬闖爽騎 。(圖／民眾提供)

機車闖入台中潭雅神綠園道的自行車專用道，白天晚上都有人拍到，其實潭雅神自行車道，是禁止機車和微型電動二輪車佔用，危及自行車騎士和行人安全，警方統計至12/5號，已經舉發51件違規，但有自行車騎士分享，實際違規情況更嚴重。

在夜間時分，仍有女騎士騎著機車闖入，潭雅神綠園道的自行車專用道。(圖／民眾提供)

潭雅神綠園道是台中市著名的自行車專用道，明文規定禁止機車和微型電動二輪車進入。然而，根據民眾拍攝的影片顯示，仍有機車騎士在此路段騎行，且行駛速度較快，沿途雖有行人散步和自行車騎士，這些違規騎士仍然我行我素。更令人擔憂的是，在夜間時分，由於自行車道缺乏路燈照明，視線不佳的情況下，仍有女性騎士騎著機車闖入，完全不顧可能與單車騎士或行人相撞的風險。

潭雅神綠園道，明文規定禁止機車和微型電動二輪車進入 。(圖／TVBS)

記者實地走訪現場時，也親眼目睹有騎士亂入自行車道，甚至還有人騎著微型電動二輪車。平日下午就有不少民眾騎腳踏車或步行至此運動，假日人潮更多，但違規騎士依然我行我素，由於速度較快，會車或閃避時相當危險。沿途有許多幹道會有汽機車通行，但若將機車騎上自行車道，已違反道路交通管理處罰條例，可依法開罰。

潭雅神自行車道若將機車騎上自行車道，可依法開罰 。(圖／TVBS)

警方表示，今年截至12月5日，總共舉發了51件違規占用自行車道的案例。然而，自行車騎士認為實際違規數字應該遠不只於此，尤其在假日期間更為明顯。這條台中引以為傲的自行車道不僅吸引本地居民，還吸引外地人甚至外國遊客前來體驗，但自行車專用道卻出現各種亂象，不僅危及使用者安全，也大大影響了觀光形象。

