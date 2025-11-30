亂！港府針對「大火受災戶」發補助款 房東搶先租客領嘸

香港官方針對宏福苑的受災戶，下周開始將發放每戶5萬元的生活津貼，大約20萬台幣。（圖／東森新聞）





香港官方針對宏福苑的受災戶，下周開始將發放每戶5萬元的生活津貼，大約20萬台幣。但是《EBC東森新聞》新聞記者在現場觀察卻發現，有的受災戶是租客，補助款卻被房東領走了。甚至原先官方公布將會直接發放現金，卻因為現金調度的問題，可能得改為轉帳，但災民們所有的身分證件都被燒光了，又該怎麼領到這筆救命錢呢？

受災民眾重回宏福苑社區，希望可以再看看自己再也回不去的家，雖然語帶哽咽，但還是要打起精神互相鼓勵，讓生活繼續下去。可是家當一夕之間全被燒光，又該如何開始？從何開始？

香港民政事務局長麥美娟：「下星期開始，準備發放5萬元生活津貼，是為受火災影響的市民解決他們的生活需要。」

香港官方表示，將會針對所有災民發放災民證，可以依證明領取補助，但一戶只有一份的情況之下，人潮湧入登記處，這份補助該給屋主還是租客？提供的電子證明本是業主的名字，而不是租戶的名字，他都可以去現場登記領取那筆錢以及災民證。

《EBC東森新聞》特約記者在登記現場觀察到，有受災民眾的災民證被房東領走了，津貼也進了房東的口袋，而且這樣的案例還不少。因此官方也承諾，租戶也領的到。

但相關配套措施不夠完善，就連一開始表示會直接發現金，這部分也出現問題。政府跟銀行之間需要籌措現金，假如後面的部分等到通知後，去領到的是劃現支票，居民就領不到錢啦。

屋漏偏逢連夜雨，沒想到還有不肖人士竟然在這時試圖詐騙受災戶，想要冒領補助金。目前得知這樣的詐騙人士混雜在災民與志工當中，根本很難一次揪出，就怕官方無法快狠準打擊詐騙，災民們恐怕會受到二次傷害。

