了不起負責！桃園客運再發4聲明 道歉、願負法律責任

桃園客運前劉姓司機上月怒毆學生事件延燒，雖已第一時間開除涉事司機，但輿論仍持續關注。桃園客運今（2日）再度發布四點聲明，強調公司對此案深感痛心，除向受害學生及社會大眾誠懇致歉外，也承諾將全面配合司法調查、負起應有的法律責任，並宣布加強員工法治與情緒管理訓練，以防悲劇重演。

桃園客運指出，涉事劉姓前駕駛於10月22日放學時段駕駛學生專車EAL-0576號車，與學生發生驗票爭議，在互動過程中出現不當言行。公司高層當晚即趕赴醫院探視傷者，翌日（23日）早上召開人事評議會，火速決議開除劉姓駕駛，命令當日生效。

公司進一步表示，事發至今除全力配合檢警調查外，也主動聯繫學校及當事學生了解全貌，並退還當日車資，受害學生已接受退款及道歉。對於受傷學生的後續法律責任，桃園客運承諾「絕不推諉」。

針對外界質疑為何在2023年回聘劉姓駕駛，桃園客運解釋，當時考量他曾表明痛改前非、願遵守規範，基於信任原則才給予改過機會，未料他再度違法失控，導致事件發生，甚至遭檢方提起公訴，公司對此「深感痛心與遺憾」。

最後，桃園客運強調，此事件造成社會輿論關注與民眾困擾，公司已全面檢討並自11月1日起展開內部「法治教育與情緒管理」課程訓練，期望提升員工服務品質與危機應對能力，「避免類似事件重演，重建社會信任」。

桃園客運完整聲明如下：

一﹑本公司劉姓前駕駛員於10月22日下課時段駕駛EAL-0576號車輛執行學生專車勤務時，與欲搭車之學生發生驗票爭議且與學生互動過程中出現言語及處理方式不當之舉措。本公司除當日晚間即由副總經理率領一級主管們前往醫院探望受傷學生外，翌日一早即25日便召開人事評議會議，開除該劉姓前駕駛員，開除命令當日生效。

二﹑案發迄今，本公司除積極配合檢警調查，且持續與學校及事件相關學生接洽，以了解當日完整事發情況，並於日前退還該投幣學生當日給付之車資，該學生也已接受退款及本公司道歉，而對於當日受傷之學生，本公司應盡之法律責任也絕不藉詞推諉。

三﹑另有民眾質疑劉姓前駕駛員2020年自本公司離職後，本公司於2023年仍回聘該劉姓前駕駛員乙事，乃因劉姓前駕駛員雖曾犯錯，但其表示已痛改前非並願意配合公司管理規定，給予乘車民眾良好的服務品質云云，本公司基於信任原則，不因劉姓前駕駛員前曾犯錯即全面否定劉姓前駕駛員之人格，從而願意給予劉姓駕駛員改過自新之機會，讓其再次回本公司任職。詎劉姓前駕駛員不思改過﹑依然故我，導致此次事件之發生，甚至遭桃園地方檢察署檢察官提起公訴並求處重刑，本公司對劉姓前駕駛員罔顧公司工作守則及教育訓練之內容，甚至因個人情緒問題即對學生施以暴行等舉措，深感痛心。

四﹑此次劉姓前駕駛員因個人情緒問題所引發之不當行為導致社會關注，並連續數日佔據媒體版面，造成社會大眾及相關當事人之困擾，本公司除向社會大眾及受影響之師生表達誠摯歉意外，並已安排公司人員自今年11月1日起陸續接受「法治教育及情緒管理」等相關課程，期能提升服務品質及人員與乘客間之應對能力，避免類似相關情事再次發生。



