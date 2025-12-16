了不起負責！童仲彥談高虹安貪污改無罪 「阿童關就關了沒事」

面對高虹安涉詐助理費案改判貪污無罪，童仲彥提到自己說「阿童關就關了，沒事！」。（本刊資料照）

新竹市長虹安助理費貪污案，高院二審撤銷貪污罪，改依偽造文書罪判6月可易科罰金，她也火速申請復職。而先前因助理費案，入監服刑前台北市議員童仲彥，今罕見發聲說，「阿童關就關了，沒事！」，讓網友狂刷一排「了不起，負責」。

高虹安涉詐領11萬餘元助理費遭起訴，台北地院一審依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，判處7年4月徒刑，褫奪公權4年，她的新竹市長職務也遭停職。

了不起，負責？ 童仲彥：阿童關就關了沒事

高院二審今撤銷貪污罪，改「使公務人員登載不實罪」判刑6個月，得易科罰金。對此，童仲彥發文說，要好友們別再LINE他了，「恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事！」態度相當豁達，還不忘預告自己晚上的節目。

網友看到紛紛刷一排「了不起、負責」「了不起，承擔！！」「了不起，進去是為了要出來」「真男人！」等。

服刑收會客菜 他永生難忘

而值得一提的是，童仲彥還親自回應了一則網友留言，原來是對方曾在他服刑期間送童仲彥相當喜愛的「揚名胡椒餅」至宜監和外役監給他吃，他留言致謝喊「永生難忘」，網友笑翻直呼「患難見真情」。

