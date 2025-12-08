了解嬰兒油常見成分、使用時機！食藥署：寶寶肌膚「2狀況」用前要謹慎

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】寶寶肌膚相對嬌嫩，不少家長會選擇使用嬰兒油幫寶寶護膚、維持柔軟光滑。食藥署日前也在fb粉絲團「TFDA 化粧品安全使用」向民眾說明嬰兒油常見成分，以及相應的作用。塗抹嬰兒油不僅可以幫寶寶的皮膚保濕，還能作為親子互動小時光，食藥署也提醒，若寶寶肌膚狀況不佳，如乾燥、患有異位性皮膚炎，使用嬰兒油可能加劇乾燥，使用前應先諮詢專業意見。

嬰兒油常見2基底 塗抹時幫寶寶按摩有這些幫助！

嬰兒油的主要基底有礦物油和植物油兩種，食藥署說明，其中礦物油常見成分為液體石蠟，能在肌膚表面形成保護膜，以鎖住水分，達到「封閉性保濕」效果；而植物油成分多為杏核油、橄欖油等，除了形成保護膜，成分也能被肌膚吸收，提供滋養和補水的作用。

食藥署也列出嬰兒油使用小撇步，通常為洗澡後、皮膚尚溫熱時塗抹全身，幫助牢牢鎖住水分。嬰兒油質地滑順，塗抹的同時輕輕為寶寶按摩，也有助促進循環，還能安撫寶寶的情緒、幫助入眠。

礦物油會致癌？食藥署破解嬰兒油迷思 異膚寶寶使用前應問醫師

食藥署也為民眾破解嬰兒油迷思。過去常聽聞礦物油、石蠟油含有未純化的多環芳香烴（PAHs），可能致癌。食藥署解釋，這點實際上為將「工業用礦物油」與「化妝品用礦物油」混為一談。其中「化妝品用礦物油」經過純化、穩定安全，國際癌症研究機構（IARC）也曾表示高度精製的礦物油Group 3，代表「無法歸類為致癌物」，國際間化妝品中均允許使用，台灣亦同。

食藥署提醒，如果寶寶有皮膚乾燥或異位性皮膚炎的情況，使用嬰兒油前請務必諮詢醫生意見，因為某些成分可能反而加劇乾燥。第一次使用嬰兒油應先小範圍塗抹測試；若出現紅腫、搔癢等不適，應立即停用並尋求醫生協助。嬰兒油只限外用，勿碰到眼口和傷口，應放置在幼兒無法取得的地方，也不要放置在高溫、低溫或潮濕處，避免變質。

