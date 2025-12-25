「了解每一個鄉親的需要」陳亭妃再推形象影片《鄉親篇》

陳亭妃發表形象影片《鄉親篇》，強調她「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要」。（郭良傑攝）

陳亭妃指出，她的形象片表現她走進魚塭、產業現場、街道巷弄與城市日常，與鄉親的互動。（郭良傑攝）

角逐民進黨2026台南市長初選的立法委員陳亭妃，25日公布最新形象影片《鄉親篇》，影片畫面沒有華麗特效，陳亭妃走進魚塭、產業現場、街道巷弄與城市日常，強調「守護台南，改變台南」唯一一句旁白是：「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要。」陳亭妃指出，這是她長期深耕地方、以行動傾聽民意的政治態度。

陳亭妃在影片中走進清晨的魚塭、市民志工清理公園現場，到城市街道與居民互動的片刻。陳亭妃表示，這個影片的拍攝過程沒有刻意安排的橋段，呈現的是她長時間在地方走動、蹲點、傾聽的日常樣貌。畫面節奏緩慢卻真實，呈現出台南這座城市最熟悉的生活風景。

陳亭妃表示，政治不該只存在辦公室或舞台上，而是要走進鄉親的生活現場。不論是農漁民的生計、城市居民的通勤與生活，或是產業第一線的實際困難，都必須親眼看、親耳聽，政策才不會離地。這支影片，正是她長期以來工作方式的縮影。

她強調，台南幅員遼闊，城鄉樣貌多元，需求不可能用單一角度理解，唯有一步一腳印，走遍每一個角落，才能真正掌握每一個鄉親的需要。這樣的累積，才是未來城市治理最重要的基礎，而她才是唯一可以跨過黨派界限，最強的市長人選。

陳亭妃說，《鄉親篇》影片所呈現的不是宣傳口號，而是一種她對鄉親的承諾。她會持續站在第一線，和鄉親站在一起，把看到的問題、聽到的聲音，一項一項轉化成具體行動，讓政策回到人民的生活之中。

