了解氣切不害怕 恢復得當可移除

62歲的李先生在疫情期間，罹患COVID-19重症，合併細菌、黴菌感染及肺栓塞。插管住進加護病房三週後，肺部仍未復原。他的喉嚨因插管而異物感與疼痛明顯，經常需使用強效鎮靜與止痛藥物，也因管路容易滑脫而常須被約束、難以翻身活動。經重症團隊評估建議，李先生接受了氣切手術。術後他的疼痛減輕，不用擔心氣管內管滑脫，活動程度變大，飛速開始復健訓練。經過數個月的努力，他的肺部逐漸復原，肌力日漸回升。半年後，李先生能自行走進門診回診，最終也順利拔除氣切管，恢復自然呼吸。

85歲的陳阿公卻沒有這麼順利。陳阿公罹患失智症，合併長期心臟功能不佳、吞嚥困難、肌肉流失，身體功能明顯退化。阿公因肺炎引發呼吸衰竭而插管，雖然成功拔管，但從此開始臥床。醫療團隊建議，若後續感染，可考慮藥物治療為主、不再插管。然而家屬不捨，再次肺炎時仍替阿公選擇插管、並在一個月後接受了氣切手術。之後陳阿公反覆在加護病房、病房及呼吸照護中心之間往返、逐漸虛弱，半年後於加護病房過世。插管、氣切雖延長了半年生命，但是否也增加了陳阿公臥床受苦的時間呢？

成大醫院重症加護科王聖媛醫師表示，氣切手術並非「一定好」或「一定不好」，而是一項必須根據患者病情、年紀、意願、復健潛能與生活品質精準評估的重要抉擇。

插管為緊急救命手段，不適合久放、氣切則較能符合長期復健與照護需求

當病人發生急性呼吸衰竭時，需要緊急氣管「插管」接上呼吸器來挽救生命；但插管會帶來喉嚨疼痛、吞嚥困難、異物感強烈與活動受限，經常需要強效的止痛與鎮靜藥物，長期插管更會增加聲門受損與感染的風險，應在病況穩定後盡快移除。

因此，若病人呼吸衰竭插管時間較長，須考慮改為「氣切」：在病人頸部的「氣」管「切」開一個小孔，將管路從此處放進氣管。跟插管相比，氣切的功能相似，還能大幅減少喉頭疼痛、降低鎮定劑使用、降低譫妄；氣切管路較短、固定容易，能降低呼吸阻力、讓病人起身復健、提高活動量，大大有利於病人脫離呼吸器。

對具復健潛能的患者：氣切成為康復加速器、微創術式更加分

王聖媛醫師說明，對於原本活動力佳、共病較少、年齡較輕且具復原潛能的病人，若已經使用呼吸器超過兩週、仍需要更多時間康復，氣切經常是「幫助走出加護病房」的重要一步。除了傳統氣切手術之外，成大醫院已引進微創的經皮擴張氣切術（Percutaneous Dilatational Tracheostomy, PDT）許多年，此術式的手術時間較短、傷口較小、出血與感染風險低，復原速度快，若評估合適，採用此術式更能減少病人負擔。

末期病程與多重共病者的難題，插管或氣切都可能只是延長受苦

核心精神：以病人的意願與生活品質為中心，共同決定

對於臥床、多重共病、衰弱老者或病程已進入末期的患者，即使進行插管或氣切，也無法改變生命將走到尾聲的現實。由於體力難以恢復、疾病不可逆，氣切後仍高機率需長期依賴呼吸器，甚至進入「侵入性治療—感染—住院—再感染」的循環。

王聖媛醫師提醒，插管與氣切都不是例行治療，也不能以「救」或「不救」來簡化。每位病人的整體病情、可逆性、生命哲學和期待都不同，最重要的是：這個決定是不是能讓病人活得更有品質、符合自身期待與舒適需求。重症醫療團隊會透過完整評估、專業判斷和充分溝通，陪伴每個家庭做出最適合的決策。