予能國際攜手牛津大學出版社 牛津英語考試首次引進台灣 圖說:

與會人士出席(左起一 牛津大學出版社Marketing Manager, Peggy、左二 牛津大學出版社代表Channel Mannager,Vickie 、左三 予能國際有限公司創辦人 陳信雄、 右起一 鳳林國中王慧君校長、右二 彌陀國中鄭瓊芳校長、右三 永安國中邱侶文校長、右四阿蓮國中盧彥勳校長、右五 一甲國中李文欽校大合影。（記者黃富貴攝）

台灣英語能力檢測邁入國際新里程！予能國際有限公司正式獲牛津大學出版社（Oxford University Press, OUP）授權，引進全球知名的《牛津英語考試》（Oxford Test of English）。雙方代表於9月在英國牛津完成簽約，確立予能國際為台灣地區官方唯一代理，負責考試推廣與營運。今（2）日在高雄舉行發表記者會，邀請政府與教育界代表共同出席，象徵台灣國際英語測驗制度進入全新篇章。

《牛津英語考試》為唯一經牛津大學認證的英語能力測驗，與歐洲共同語言參考架構（CEFR）完整接軌。考試採用嚴謹研發與科技化測評模式，提供具高信度與效度的測驗結果，可廣泛應用於學習、升學及國際交流。

曾任教育部政務次長、現任文藻外語大學講座教授蔡清華以影片致詞指出，台灣英語教育長期面臨師資不足、環境缺乏與測試標準不一的挑戰，他對牛津英檢導入寄予厚望，相信有助學生取得更具國際認可度的英文證照。

予能國際創辦人陳信雄說，以高雄為起點，推動《牛津英語考試》與《牛津青少年英語考試》。（記者黃富貴攝）

高雄市教育局英語教育資源中心主任徐慧芝則表示，高雄幅員遼闊、城鄉差距顯著，教育局正積極透過公私協力提升偏鄉英語教育，其中引入國際測評制度，可讓學生不必遠赴外地，即能獲得全球認可的能力檢測，強化教育公平與國際競爭力。

牛津大學出版社亞太區總監蔡瑋表示，本次合作不只是引進測驗，更是攜手支持台灣教師與學生，結合全球教育資源與在地深耕，開拓更多學習與國際接軌機會。

予能國際創辦人陳信雄表示，將以高雄為起點，推動《牛津英語考試》與《牛津青少年英語考試》於全台落地擴展，並稱測驗將成為連結台灣與世界的重要橋樑。

為擴大英語教育平權，發表會宣布公益方案率先提供100個免報名費名額；校園方案已由一甲國中、彌陀國中、永安國中、阿蓮國中與鳳林國中五校率先加入前導計畫。未來亦將陸續增加應試據點、推動微課程與師資培訓，並將試辦留學諮詢與冬夏令營等擴充方案，協助全台學生以英語力實現國際夢想。