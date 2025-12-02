予能國際X牛津大學出版社 授權牛津英語為成人及青少年認證考試

【記者 王雯玲／高雄 報導】牛津英語考試（Oxford Test of English）正式進入台灣，予能國際有限公司9月取得牛津大學出版社（Oxford University Press）正式授權，雙方代表於英國牛津舉行簽約儀式，成為牛津英語考試在台灣的官方代理單位，負責推動與執行當地測驗之考試業務。今(2)日舉行英牛津英語考試發表記者會，邀請政府、教育界與學校貴賓代表以及合作夥伴共同見證，自今年起在台灣推行《牛津英語考試》及《牛津青少年英語考試》。象徵台灣的國際英語考試制度的重要進展，也宣告台灣英語測驗進入全新篇章。

《牛津英語考試》（Oxford Test of English）是唯一由牛津大學認證的英語能力測驗系列。由牛津大學出版社（Oxford University Press, OUP）研發，協助各級教育機構與學習者以國際標準檢測語言能力，並提供具效度與信度的成績，與歐洲共同語言參考架構（CEFR）完整對照，協助全球英語學習者證明其英語能力，開啟在學術、職涯與國際交流中的多元機會。

發佈會開場時，曾任教育部政務次長、高雄市教育局長，長期參與雙語教育政策的文藻外語大學講座教授蔡清華，他以預錄影片的方式發表談話與期許。他提到台灣面臨三大英語教育問題：缺乏英語教師、缺少適合孩子學習英語的環境，以及缺乏標準化的英語能力測試。蔡清華教授表達了對牛津英檢進入台灣市場的歡迎與期待，並對其便利性與標準化表示肯定，認為這能補足現有英語教育中的不足，為學生提供更好的英語水平認證機會。

高雄市教育局英語教育資源中心主任徐慧芝表示，雙語教育的核心不僅在於提升學生的語言能力，更在於確保不同背景的孩子都能享有公平的學習機會。她指出，高雄幅員遼闊、城鄉差距明顯，因此教育局透過公私協力推動公益扶弱方案，同時結合線上微課程，讓原本英語學習資源較不充足的地區，也能接觸到高品質的語言教育。

教育局強調，未來若能持續引入更多國際民間資源，將有助於在校園建立更具國際標準的英語能力評量機制，讓學生不必離開在地，就能取得全球認可的英語證照，進一步提升高雄教育的國際競爭力。

牛津大學出版社亞太區總監蔡瑋表示：「我們非常榮幸與合作夥伴及各界嘉賓一同展開這段旅程。這次合作不僅是引進一項測驗，更是攜手支持台灣教師與學生。藉由結合全球專業與在地深耕，我們希望為學生創造更多成長與成功的機會，迎向更緊密連結的世界。」

予能國際創辦人陳信雄表示：「我們期盼將更好的國際教育帶進台灣，我們非常榮幸將《牛津英語考試》引進台灣，並從高雄展開這段美好的旅程。我們相信這項考試具有巨大的發展潛力，能成為連結台灣與世界的重要橋樑。」

發表會現場由雙方代表致詞，並邀集教育界、學界貴賓以及部分學校校長共同與會參與，所推動的公益方案首先提供 100 個免報名費名額，校園方案現階段獲五所學校加入前導計畫，分別為一甲國中、彌陀國中、永安國中、阿蓮國中與鳳林國中。予能國際將開始在全台推動《牛津英語考試》及《牛津青少年英語考試》，並規劃於未來數月逐步擴大應試據點，並將持續推展與各學校之間的連結合作，包含推動微課程，協助學校進行培訓，也盼將公益考試送入資源較為缺少的學校，未來也將新增海外留學諮詢、冬夏令營等計畫，致力為全台所有追求英語理想的學生，協助他們用英語力實踐夢想。《牛津英語考試》以及其相關校際合作推廣計畫將由予能國際有限公司主辦，宇能外語文教機構協辦。更多關於牛津英語考試相關訊息，請洽予能國際有限公司官方網站，https://gifted-education.com.tw/。（圖／記者王雯玲翻攝）