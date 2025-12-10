事不過三！連2天偷手機 竊嫌同「外套」3度現身被活逮

劉嫌假裝賣手機，卻趁店員不在，折返又偷了一支，監視畫面全都錄。（圖／民眾提供）

一名36歲的劉姓男子在桃園中壢市區連續兩天行竊手機，第三天竟因穿著同一件白色外套再度現身而被警方逮捕。這位失業男子先是在路上偷走一支價值3000元的小米手機，隔天又到手機店內趁機摸走一支萬餘元的蘋果手機。當他第三天再度在案發地點附近徘徊時，被巡邏員警認出並當場逮捕，兩支尚未轉賣的手機也在他身上被找到，讓他人贓俱獲。

劉嫌假裝賣手機，卻趁店員不在，折返又偷了一支，監視畫面全都錄。（圖／民眾提供）

這起手機竊案的犯案手法相當大膽。監視器畫面顯示，身穿白色外套的劉姓男子進入店內，發現無人看管時，竟自行拉開抽屜摸走一支手機後離開。根據被害店家表示，劉姓男子當天進店時拿著一支狀況不佳的二手機，聲稱要以三、五百元賣給店家。店家拒絕收購後，他表示願意將手機送給店家，隨後離開。店家指出，劉姓男子會觀察店內是否有人，行為相當詭異，應該是預謀犯案。

廣告 廣告

當警方逮捕劉姓男子時，他曾試圖狡辯手機是透過交換方式取得，而非偷竊。面對警方詢問手機來源時，他支支吾吾地表示：「應該是他不要然後我就換」，但說法前後矛盾，最終無法自圓其說。

劉嫌第一天偷路邊手機，第二天偷店內手機，第三天穿同外套在附近徘徊遭鎖定。（圖／TVBS）

桃市中壢警分局中福所長李舜程表示，警方已取回被害人遭竊的手機並發還，全案警詢後依竊盜罪嫌依法偵辦。據了解，劉姓男子最近失業，打算偷手機轉賣換取金錢，但因過於貪心，還沒來得及賣出贓物就先被逮捕。這起案件再次證明，即便是看似精心策劃的犯罪，最終仍難逃法網。

更多 TVBS 報導

照護員負債百萬當車手 高鐵站被逮「全身發抖」求回家

偷拍短裙女被抓包！38歲男「藏專業器材」 記憶卡驚見多段影片

獨／是妳也是你！偽女闖中興大學社辦 狂偷14萬財物落網

懷疑枕邊人出軌！ 丈夫持剪刀猛刺妻身亡 逃亡到墓園落網

