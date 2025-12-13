事實查核中心董事長「拿社團留言當辯論證據」？！尉遲秀批「與應有的專業標準存在落差」：真的是自我放飛了！

台灣推動打擊假訊息的重要機構「台灣事實查核中心」近日遭《日經亞洲》點名，Facebook母公司Meta恐在未來數週內終止對其的大筆資助，將因資金來源不穩而陷入營運危機，引發外界關注。不料，台灣事實查核中心董事長羅世宏卻在臉書論辯中，引用臉書社團「爆料公社」的網友留言作為論述佐證。對此，翻譯家尉遲秀批評，「此舉與事實查核機構應有的專業標準存在落差」。

尉遲秀昨（12日）於臉書發文直喊，「救命！羅世宏這種程度到底怎麼當到事實查核中心董事長？」尉遲秀指出，臉書社團「爆料公社」就是民粹樂園、假訊息溫床，「一個傳播學者拿這種截圖當他辯解的佐證， TFC 台灣事實查核中心 董事長真的是自我放飛了！」

尉遲秀點出，這場爭議起於羅世宏與陳姓教師之間的臉書論辯。尉遲秀說，陳教師善意提醒羅世宏不要紮稻草人，「羅董意志堅定回貼「爆料公社」截圖，證明『大部分網友看得很清楚』」。對此，尉遲秀喊道，「認真看，裡頭一半是罵鬼罵畜生的偏激用語」。

這篇貼文發出後，也引來不少網友留言嘲諷，「再次幫自家事實查核砸店真棒」「因為Meta撤資他就不演了，很難懂？」「爆料公社是中資和網軍集散地耶」「事實查核中心需要事實查核了……」「笑爛，任何一個正常人都不會把爆系講的東西當成真的」。

（圖片來源：尉遲秀臉書、台灣事實查核中心網站）

