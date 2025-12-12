事實查核中心陷營運危機！日媒曝「最大金主」恐撤資 官方認了「情況不樂觀」

查核中心時常監測網路謠言，向大眾傳遞資訊。然而，日媒《日經亞洲》今（12）日報導，台灣事實查核中心可能面臨生存危機，原因是臉書母公司Meta可能在未來數周內撤回巨額的經費支持。

《日經亞洲》指出，成立於2018年的台灣事實查核中心，旨在「藉由事實查核對抗數位時代虛假資訊的負面影響」，中心為避免與台灣政府產生利益衝突，主要靠民間捐款。

Meta與包括台灣事實查核中心在內的全球多個查核機構合作，提供資金，以阻止虛假資訊傳播。Meta捐款約占台灣事實查核中心2025年預算的一半，而Google捐款則超過30%。

事實上，Meta執行長祖克柏年初宣布將終止與美國事實查核機構的合作，此舉被認為是為避免與美國總統川普發生衝突，因川普政府視企業干預資訊經濟為一種審查。Meta的相關做法可能也會影響對台灣事實查核中心的資金支持。

據《中央社》報導，台灣事實查核中心執行長邱家宜坦言，「依目前情況看，我們與Meta的合約恐在2026年1月到期。當前人工智慧不斷進化，虛假資訊也變得更狡猾，如果資金中斷，我們情況將不樂觀。」

