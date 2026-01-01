事實查核：解放軍無人機「俯瞰」台北101是真的嗎？

（德國之聲中文網）中國2025年尾聲再度發動圍台軍演，解放軍在台灣周邊舉行演訓之際，也在網路發布宣傳。其中，據稱是「解放軍無人機俯瞰台北101大廈」的黑白畫面與社群貼文，在兩岸引發熱議。

12月29日晚上，解放軍新聞傳播中心的官方微博「中國軍號」發布兩支分別為13秒和50秒的影片，聲稱以「無人機視角」拍攝到台北101；中國官媒央視同日的電視報導亦有此畫面；解放軍東部戰區的微博則發布了視角更廣的版本，能看到位於新北市的觀音山（畫面右方），以及靠近淡水河口處的淡江大橋（左前方處）。

截至2026年1月1日，「中國軍號」首支台北101空拍影片已有超過315萬次觀看；臉書、X等平台有大量網友轉傳討論，兩岸媒體亦廣泛報導。

主張：中國軍方在社群平台釋出台北空拍影像，文案稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓，而且是「正義使命—2025」軍演的最新畫面；央視微博貼文亦出現「現場視頻」等字眼。對此，台灣軍方稱已分析過相關影像，暗指其可能經過後製變造，認定這是中國「典型的認知戰」。

DW事實查核結果：解放軍以無人機「俯瞰」台北101的說法，具有誤導性。

透過「以圖搜圖」追溯源頭，DW團隊並未發現上述畫面存在更早的版本。此外，亦未發現AI生成影像的明顯跡象，未見AI常見錯誤（例如生成不存在的物體）；不過，隨著AI科技進步，這不代表它未經AI變造。

對照Google Earth在2025年6月10日的3D影像，可以看到中國軍方釋出影像所呈現的淡水河流向、觀音山走勢、以及101旁兩棟高樓形體（南山廣場、天空塔），與Google無顯著出入。不過，Google Earth影像中的淡江大橋未閉合且無橋塔，考慮到淡江大橋「合龍」典禮9月16日才舉行，這表示中國釋出的畫面可能是9月之後所攝。

由於畫面中看得到淡水河口，意味著它即使未經變造，也應是在台灣外海透過飛行器遠距離拍攝。換言之，「中國軍號」及央視微博貼文所稱「俯瞰」台北101的說法，有誤導民眾之嫌，因為攝影視角並非來自台北上空，較可能是在淡水河口之外甚至台灣海峽。

究竟是不是無人機所拍？

社群平台有網友主張解放軍影像是「盜用」位於台北市內湖區碧山巖地區的監視器畫面；DW對照往年的攝影作品（Josh Ellis、漂浪島嶼），可知從碧山巖拍台北101，淡水河不會出現在前景位置，因此監視器的說法並不成立。

解放軍釋出的13秒影片開頭，可見一架大型無人機被推出機庫。研究解放軍公開情報的「台灣國防研究倡議」共同創辦人溫約瑟告訴DW，從無人機外觀判斷，該機型應是TB-001；解放軍東部戰區確實配有這款無人機，而且只有一處：火箭軍六十一基地。

台灣國防部參謀本部情次室次長謝日升12月30日在記者會上表示，中國軍演首日的確偵測到TB-001在台灣周邊活動，但並未進到台灣的24浬（約為44公裡）鄰接區內。

根據台灣軍方說法，軍演次日有中國軍艦與海警船進入該範圍，因此DW無法排除中國有可能是在台灣24浬附近的位置，從海上拍攝台北市。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑向DW表示，解放軍的無人機在技術上確實有辦法從海上拍攝台北市，但很有可能「拍攝出來的照片跟我們現在看到的，是不一樣的」。他認為，中國軍方可能在無人機影像的基礎上，又做了後製、Photoshop合成或其他變造。

影像比例的疑點

部分台灣軍事網紅與粉絲專頁（世界特種部隊與軍武資料庫、BobChen的軍事與政治）則提及比例與距離的問題。

依據Google Earth計算，台北101到淡江大橋直線距離約為22公裡，但在中國釋出的影像中，兩者看來更為靠近。這可能跟拍攝手法有關：一般而言，用超長焦鏡頭在遠處拍攝時，距離會被壓縮，物體的尺寸也會失真。這種方式拍出來的影像通常會顆粒較明顯且朦朧模糊；為了使物體更清晰可見，該影像可能使用紅色濾鏡，以增加對比度。

軍演下的輿論攻防戰

美國蘭德智庫（RAND）資深防衛研究員何天睦（Timothy Heath）以書面接受DW採訪表示，假使解放軍無人機確實從中國本土出發、飛到台灣附近拍攝到台北101，那麼也「只不過是再次突顯無人機的多功能與高效性，有些案例中還能躲過現代防空系統」，這點從烏克蘭在俄烏戰爭中運用無人機的方式已可得知。

對於「解放軍無人機稱拍攝台北101」一事，台灣國防部情次室次長謝日升說：「利用錯假訊息的方式認知作戰，這也是他（中國）演習的目的之一。」他主張這中國軍方主導的認知戰，呼籲台灣民眾勿受訊息操弄。

台灣軍事專家林穎佑則認為，解放軍無人機早有海上拍攝、情蒐的能力，這次很難說技術上有什麼具體進步，但他們現在「會更傾向以圖像傳遞」，對台灣打一場「圖像的認知戰」。在這樣的局勢下，淡水河口具有的象徵意義，就可能為中國軍方所用。

林穎佑說：「為什麼去拍淡水河口？因為之前有說法說他（解放軍）想要在淡水進行攻擊，淡水河就直接水路突擊到台北了。所以他會希望表達出『對台灣瞭若指掌』、『 一切盡在掌握之中』。」

DW記者Uta Steinwehr、Boris Geilert、葉家均對此文有貢獻

作者: 周昱君