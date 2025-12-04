事實查證》政院財劃法覆議案 誤指立院程委會將此逕付二讀

行政院送到立法院的財劃法修正案關係文書稱該案是由程序委員會逕付二讀。 圖：翻拍自立法院會議關係文書

[Newtalk新聞] 對於立法院11月18日三讀通過的財政收支劃分法修正案，行政院提出覆議，這也是卓榮泰就任行政院長以來第八次覆議案。不過，政院文書在提到修法過程時，卻稱修正案是國民黨團出，「經貴院程序委員會於114年8月29日決議逕付二讀，與相關提案併案協商；並未交付委員會審查」。新頭殼查證立法院議事錄確定，該案事由院會無異議逕付二讀。政院所稱程序委員會逕付二讀說法，與事實有落差。

立法院長韓國瑜今(4)日下午將針對行政院提出的財劃法覆議案舉行黨團協商。

對於覆議案，政院關係文書已於日前送入立法院，並提出七大覆議理由。第一項就指控立法院審議，「本次財劃法修法之立法程序已悖離公開透明與討論原則，不符憲法國民主權原則與民主原則」，並稱：

本次三讀通過之財劃法修正案，係由貴院國民黨黨團提出，經貴院程序委員會於114年8月29日決議逕付二讀，與相關提案併案協商；並未交付委員會審查。嗣經貴院院長分別於114年10月16日及同年11月14日2次邀集協商，均未獲共識，亦未就修正條文逐條討論，隨即於同年11月14日當天火速進行院會表決二讀及三讀通過，其審議、表決過程粗率，已全然悖離公開透明與討論原則之要求。

不過，根據立法院議事錄記載，立法院是於114年8月29日「院會」：

議事人員宣讀：二十五、本院國民黨黨團擬具「財政收支劃分法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會審查。

主席：國民黨黨團提議本案逕付二讀，並由國民黨黨團負責召集協商，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案逕付二讀，並由國民黨黨團負責召集協商。

也就是程序委員會員先建議是交付財政委員會審查，但29日院會由國民黨團提議逕付二讀，並無異議通過，並非如政院所稱是由程序委員會決議逕付二讀，且在場的三黨委員都沒有表達異議。

