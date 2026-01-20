事實核查：中國火箭發射過程中發生爆炸

（德國之聲中文網）說法：“中國一天內發射兩枚軍用偵察火箭，均告失敗。”

視頻中一枚火箭在起飛後搖晃不定，隨後發生180度旋轉。火箭上段和載荷脫落，接著燃起熊熊大火，最終爆炸墜毀。

德國之聲事實核查：誤導性信息

雖然上周中國確實有兩枚火箭發射失敗，但這段視頻展示的是俄羅斯2013年質子-M運載火箭發射失敗的畫面。

2013年7月，俄羅斯的質子-M運載火箭在哈薩克斯坦拜科努爾航天發射場以驚人的方式墜毀，整個過程持續了32秒。調查人員後來發現，火箭第一級上的三個角速度傳感器被錯誤地安裝反了，這導致火箭升空後姿態失控、偏離軌道，最終在空中解體爆炸。

俄羅斯航天局當時對這起事件的描述如下：

“7月2日，在拜科努爾航天發射場發射質子-M運載火箭時發生緊急情況。發射階段，升空17秒後，發動機意外關閉，運載火箭墜毀在距離發射台約2.5公裡的航天發射場內。”

上周六（1月17日），中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射實踐三十二號衛星。同一日，谷神星二號民營商業運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空。中國官方媒體報道稱，兩地的火箭發射均失利，原因也均在排查分析中。

中國航天科技集團（CASC）發布了一則簡短聲明，指出長征三號乙火箭發射衛星時發生異常，火箭第一、二級飛行正常，但關鍵的第三級出現問題，導致任務未能成功，具體原因正在排查分析中。

長征三號乙運載火箭是中國航天計劃的主力火箭。自1996年以來，它已執行115次發射任務，迄今為止僅有3次失敗的紀錄。谷神星二號（CERES-2）是由中國民營航天公司星河動力（LinkSpace）研制的民營固體運載火箭。它在上周六進行了首次飛行試驗，但未能成功。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正