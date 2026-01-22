事實核查：特朗普達沃斯演講中的五大謬誤
(德國之聲中文網)
1. 特朗普說：“一個國家擁有的風力發電機越多，它的損失就越大，處境就越糟糕。” 他還說：“幾乎所有的風車都是中國制造的。然而，我在中國卻沒找到任何風電場。” 他補充說，中國非常聰明，因為它把風力發電機賣給了愚蠢的人，自己卻不用。
錯誤。
從絕對數量看，中國的風能發電量超過世界上其他任何一個國家。
根據專業智庫Ember Energy公布的數字，2024年中國的風能發電量達到992太瓦時（TWh），約佔全球風能發電量的40%。另一家非政府組織全球能源監測（GEM）（Global Energy Monitor）的報告寫道，中國“以前所未有的速度發展太陽能和風能”：2025年中國建設的公用事業規模風電和太陽能發電裝機容量高達510吉瓦，較去年同期增加57%
不過，就電力結構而言，中國在可再生能源佔比方面則顯著落後於一些國家。據Ember Energy的估測，直至2025年上半年，風力發電僅佔中國電力結構的12%。總體而言，可再生能源約佔中國電力結構的23%，而煤炭發電則佔56%。相比之下，德國可再生能源約佔電力結構的64%，其中風力發電就佔近27%。
2. 特朗普說：“我們為丹麥而戰，不是為了其他任何人。我們是為了拯救丹麥而戰。(…) 美國所要求的不過是格陵蘭島，我們曾經是那裡的托管人，但在二戰中擊敗德國、日本、意大利和其他國家後不久，我們就將格陵蘭島歸還給了丹麥。我們把它還給了他們。”
誤導。
二戰期間，美國確實幫助保衛了格陵蘭島，但它從未佔領過該島，因此不可能將其“歸還”給丹麥。美國也從未單獨發動軍事行動來解放或“拯救”丹麥。納粹德國於1940年4月佔領丹麥，切斷了格陵蘭島與哥本哈根丹麥政府的聯系。
為阻止德國利用格陵蘭島的戰略位置及其冰晶石礦 -- 用於生產飛機需要的鋁材料 --，美國進行了干預。由於丹麥當時處於被佔領狀態，丹麥駐華盛頓大使行使流亡政府的權力批准美國保衛格陵蘭島。美軍在島上建立了軍事基地、氣象站和機場，有效地保護了該島免受德國侵略，但格陵蘭的法律主權沒有改變。
德國納粹軍隊與丹麥領導的島嶼巡邏隊之間發生過零星沖突，但格陵蘭島從未被納粹德國佔領。
二戰後，格陵蘭島仍是丹麥王國的一部分。冷戰期間，美國繼續在格陵蘭島展開軍事活動，最著名的是建造了皮圖菲克空軍基地（Pituffik Space Base ）。美國的軍事存在是基於多個防御協議，而從未代表了對格陵蘭島所有權的轉移。納粹德國從未控制過格陵蘭島，美國也從未從德國手中奪取過它。
3. 特朗普說：“我們要求的，不過是獲得格陵蘭島，包括合法的所有權和產權，因為只有擁有所有權才能保衛它。你不能靠租賃來捍衛它。這是第一點。從法律上講，那樣根本無法保衛，完全不可以。”
誤導。
美國已被授權協防格陵蘭島。北約的集體防御條款以及丹麥同美國之間的多個協定，對美國保衛格陵蘭均有規定。
格陵蘭島是丹麥王國的一部分，受北約集體防御條款第五條的保護。該條款規定，對任何一個成員國的攻擊都被視為對所有成員國的攻擊。
此外，美國與丹麥之間有著雙邊防御協議，允許美軍在格陵蘭島開展行動，而無需改變主權。
包括美國在內的許多國家，都在海外運營軍事基地，它們均基於租賃或基地協議，對領土沒有所有權。根據美國國會研究服務處2024年的一份報告，美國國防部在至少51個國家管理或使用超過128個海外基地。昆西研究所
4. 特朗普說：“在我上任之前，美國承擔了北約幾乎100%的費用。”“在我看來，我們承擔了北約100%的費用。”
錯誤。
北約官方數據顯示，2016年，即特朗普首次就任總統前一年，美國的國防開支佔北約所有成員國國防總開支的70%以上。雖然這一比例很高，但遠未達到100%。
此外，美國還承擔了北約共同預算的約22%，該預算用於支付聯盟總部費用和行政開支，其余部分由其他成員國承擔。
5. 特朗普說：“盡管美國承擔開支，但從未從北約獲得任何回報。”
錯誤。
這一說法忽略了美國在9.11恐怖襲擊後從北約盟國獲得的支持。2001年9月12日，北約第五條集體防御條款因美國的請求而啟動 —— 這是北約歷史上第一次、也是迄今為止唯一一次啟動該條款。
多個北約國家與美國並肩參與了多項國際軍事行動，包括國際安全援助部隊（ISAF）、持久自由行動（OEF）以及阿富汗堅定支持特派團。在約20年的阿富汗行動中，德國耗資123億歐元，有59名德國士兵陣亡。丹麥在第一時間派遣了軍隊參與行動，共有40多名軍人犧牲，是北約軍隊中陣亡比例最高的國家。
作者: Monir Ghaedi, ARD
