事實核查：特朗普關於ICE槍擊案的虛假說法

（德國之聲中文網）一段來自美國明尼蘇達州明尼阿波利斯的視頻在社交媒體上瘋傳。畫面顯示1月7日,一名ICE執法人員向坐在車內的37歲白人女子蕾妮·妮可·古德（Renee Nicole Good）開槍射擊。古德隨後被送往醫院，宣告死亡。

特朗普隨後分享了該事件的另一段視頻，並對事發經過作出如下描述：是該名女子先駕車撞倒的ICE執法人員，執法人員因此出於自衛才開的槍。德國之聲事實核查團隊對這一說法進行了核實。

特朗普的說法是“……駕駛車輛的這名女子行為極其不當，妨礙執法並進行抵抗，隨後她以暴力、蓄意且惡意的方式將ICE執法人員撞倒，該執法人員顯然是在正當防衛的情況下將其擊斃。根據視頻，很難相信他還能活著……”，特朗普於1月7日在社交媒體平台TruthSocial這樣上寫道。

他同時發布了一段13秒的視頻片段，試圖佐證自己的說法。視頻中可以看到一輛深色SUV向一名執法人員駛去。特朗普的這則帖文隨後也以截屏形式發布在白宮的Instagram官方賬號上。

德國之聲事實核查：不實

特朗普聲稱古德曾“撞倒”一名ICE執法人員的說法並不屬實。特朗普分享的視頻最初發布於Instagram賬號“KSTP-TV5EyewitnessNews”，畫面來自另一個拍攝角度。

如果仔細觀看特朗普分享的視頻，而且他是在慢速播放狀態下發布的，在第5秒時，確實可能會給人一種SUV撞倒執法人員、執法人員隨後開槍的印象。但最遲在第8秒時可以清楚看到，該名ICE執法人員仍然雙腳站立，看著車輛駛離。

如果以正常播放速度觀看該視頻，就能清楚辨認出：在SUV行駛的過程中，ICE警官向後跳開，並沒有被撞倒。

從另一角度拍攝的視頻更清晰地還原了事件經過。這段目擊者拍攝的視頻由美國記者馬克斯·內斯特拉克（Max Nesterak）發布在X平台上。德國之聲事實核查團隊對該視頻逐幀進行了分析。

視頻一開始可以看到一輛酒紅色本田Pilot SUV停在一條被積雪覆蓋的道路上。德國之聲事實核查團隊已確認事發地點為明尼阿波利斯市波特蘭大道，在3328號附近。

第9秒：兩名蒙面、身穿制服的執法人員朝本田SUV走去。

第12秒：其中一名執法人員試圖打開車門，但沒有成功。隨後司機啟動車輛，先短暫倒車，隨後向前行駛。

第14秒：畫面中出現另一名僅部分蒙面的執法人員，站在車輛前方並拔出槍支，緊接著向司機連開三槍。

第15秒：可以看到本田SUV從開槍者身旁駛過，前輪明顯向右打方向，遠離ICE執法人員。開槍者為躲避車輛後退，但始終站立未倒。

第21秒：車輛撞上一輛停著的汽車後停下，射擊者隨後走向事故車輛。

逐幀分析可知，特朗普關於ICE執法人員被“撞倒”的說法不實。射擊者並未被駕車女子撞倒，在開槍後仍能夠走向發生碰撞的車輛。這一點也在圖像分析中得到印證。

明尼阿波利斯市市長否認“正當防衛”說法

盡管特朗普及美國國土安全部聲稱此次行動屬於正當防衛，但明尼阿波利斯市政府對此提出異議。民主黨籍市長雅各布·弗雷（Jacob Frey）在觀看視頻後，強烈批評此次執法行動，並明確否認“正當防衛”的說法。

弗雷還指責聯邦執法機構令局勢升級。目前，該事件仍在進一步調查之中。

