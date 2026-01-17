事實核查：用哈梅內伊照片點煙的抗議視頻來自伊朗？

（德國之聲中文網）過去兩周，數以千計的伊朗民眾走上街頭抗議政權，安全部隊對示威活動進行了嚴厲鎮壓。據總部設在美國的人權組織HRANA統計，已有超過2670人死亡，其中包括160多名親政府人員。該組織指出，實際死亡人數可能更高。

與此同時，許多人在網上聲援伊朗抗議者。年輕女性用燃燒著的政治與宗教領袖哈梅內伊照片點燃香煙的畫面被視為視為強有力的抗議象征。其中一段視頻被廣泛轉發，但往往被加上了誤導性的背景說明。

這段視頻並非拍攝於德黑蘭

說法：一段在Instagram上發布的視頻寫道：“伊朗最勇敢的火光：一名伊朗女孩點燃了殘暴、壓迫的最高領袖的照片。”視頻中，一名女子用燃燒的哈梅內伊照片點燃香煙。配文還稱，該視頻拍攝於“嚴冬裡的德黑蘭”，並表示女子此舉違反了“多項法律”。該視頻播放量已超92萬次，並被翻譯成西班牙語、土耳其語等多種語言。

廣告 廣告

德國之聲事實核查：為假

調查顯示，這段視頻並非如許多人所稱拍攝於伊朗，而是在加拿大。德國之聲找到了視頻中女子在社交平台X上的賬號，她使用“Morticia Addams” 這個名字發帖，並聲稱自己居住在加拿大多倫多。她在一則帖子中寫道，視頻拍攝於1月7日。

在Instagram視頻評論區，也有用戶指出該視頻並非攝於伊朗。包括路透社在內的媒體報道稱，視頻拍攝地點是多倫多以北的列治文山（Richmond Hill）。德國之聲事實核查團隊也對視頻進行了地理定位：畫面中女子身後可見列治文的橡樹嶺圖書館。

視頻中的女子還接受了西班牙網絡雜志《The Objective》的采訪，表示自己是一名流亡旅居加拿大的伊朗女性。出於安全考慮，她在網上使用“Morticia Addams”的化名，以引起外界對伊朗抗議活動的關注。她本人已逃離伊朗，但家人仍留在當地。

她表示，是在在社交媒體上看到其他女性發布類似照片和視頻後，才拍攝了這段將燃著的伊朗最高領袖照片點煙的視頻。值得注意的是，“Morticia Addams”本人並未聲稱該視頻是在伊朗拍攝的。

如果視頻是在伊朗拍攝，是否會違法？

這段視頻之所以廣泛傳播，部分原因在於：如果它真的拍攝於伊朗，視頻中女子的行為可能會危及生命。

據人權觀察等非政府組織指出，伊朗政府尤其嚴厲壓制女性權利。例如，未佩戴頭巾或不遵守伊斯蘭著裝規範的女性可能遭到迫害。因此，如果像視頻中的女子那樣在伊朗街頭不戴頭巾，將面臨被迫害的風險。人們仍記得，2022年9月，伊朗女性馬赫薩·阿米尼（Mahsa Amini）據稱因未正確佩戴頭巾而在警方拘押期間死亡，引發大規模抗議。

在基於伊斯蘭教法的法律體系下，女性被視為不具完全法律行為能力的公民。德國之聲波斯語編輯尼洛法爾·戈拉米（Niloofar Gholami）解釋稱，多年來，女性在伊朗街頭吸煙在社會層面被視為禁忌，盡管並無法律明文禁止。但在實際操作中，女性仍可能遭到道德警察警告，甚至面臨拘留或判刑。

戈拉米指出，近年來這一長期存在的社會禁忌有所松動，反映出社會觀念的轉變。但焚燒最高領袖哈梅內伊的照片在伊朗仍被視為“極其危險的行為”，並構成犯罪。根據伊朗法律，這類行為可能被定性為“muharaba”（可大致譯為“對真主發動戰爭”）。近年來，已有因類似行為被判處極重刑罰的案例。

據歐洲新聞台（Euronews）等媒體報道，2025年11月，一名男子發布了一段焚燒伊朗最高領袖照片的視頻。數小時後，他的屍體在一輛汽車中被發現，頭部中槍。

用香煙與燃燒照片進行抗議多來自流亡者

近期大量女性用燃燒的政權領袖照片點燃香煙的視頻與圖片，構成了一種反對政權、呼籲自由與解放的抗議形式。引領這一潮流的多為旅居海外的流亡伊朗女性——相比身處伊朗國內的女性，她們面臨的風險更低。

專家指出，來自伊朗的信息多年來一直受到政府的嚴格過濾。自1月8日起實施的互聯網封鎖及幾乎全面的電話通信中斷，也使得外界難以核實通過各種渠道流出的影像資料。關於此種信息真空如何助長虛假信息的傳播，德國之聲在另一篇事實核查中已有說明。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Kathrin Wesolowski