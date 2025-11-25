事廢再利用 許至椿促速設處理廠

營建事業廢棄物爭議多，議員許至椿要求市府設置公辦示範廠和區域，讓垃圾變黃金。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

議員許至椿指許多廢棄物爭議不斷，原因出在市府未充分利用，目前外縣市都設置事業廢棄物處理廠，讓垃圾變黃金，要求市府儘速規劃設廠。市長黃偉哲表示，百分百支持再生資源利用；環保局長許仁澤指出，營建廢棄物再利用處理廠，正在規劃中，明年會有具體方向。

許至椿表示，台南市許多道路、良田、魚塭，屢遭民眾檢舉遭非法掩埋營建廢棄物，甚至是爐碴，高雄的垃圾山還挖出台南的垃圾，除法令外，應該要有其他方案。環保局回應，以往待司法案件告一段落，目前則採速查速辦，一發現就撤照。

許至椿要求政府拿出良方解決，是否可以分類分級再利用將垃圾變資源，運用至公共工程上，如級配運用到公共工程，以往爐碴鋪設在道路底層，因會膨脹會造成問題，可是去化的事業廢棄物不會變化，要求市府找出一塊空地地成為試辦示範區，包括堆置，廢棄物去化再利用，並協助發展相關產業。建議政府先設置處理廠，將廢棄物分類分級，只要不汙染環境，適當運用，可進行填海造地、林務使用。

市長黃偉哲表示百分百贊成，認為可以將資源再生利用，並指高雄的「南星計畫」即是運用廢棄物填海造陸，且道路級配、堤防內部都可運用；工務局長陳世仁說，道路級配下方，的確可用去化廢棄物來鋪設道路，需覓地讓營建廢棄物進行再生資源再利用。許仁澤回應，將積極與各局處共同評估相關效益及營運管理方式，包括輔導現有土資場升級優化處理模式，或另尋土地吸引民間投資，以ＢＯＴ促參方式進行。