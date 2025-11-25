事廢再利用 許至椿促速設處理廠
記者林雪娟∕台南報導
議員許至椿指許多廢棄物爭議不斷，原因出在市府未充分利用，目前外縣市都設置事業廢棄物處理廠，讓垃圾變黃金，要求市府儘速規劃設廠。市長黃偉哲表示，百分百支持再生資源利用；環保局長許仁澤指出，營建廢棄物再利用處理廠，正在規劃中，明年會有具體方向。
許至椿表示，台南市許多道路、良田、魚塭，屢遭民眾檢舉遭非法掩埋營建廢棄物，甚至是爐碴，高雄的垃圾山還挖出台南的垃圾，除法令外，應該要有其他方案。環保局回應，以往待司法案件告一段落，目前則採速查速辦，一發現就撤照。
許至椿要求政府拿出良方解決，是否可以分類分級再利用將垃圾變資源，運用至公共工程上，如級配運用到公共工程，以往爐碴鋪設在道路底層，因會膨脹會造成問題，可是去化的事業廢棄物不會變化，要求市府找出一塊空地地成為試辦示範區，包括堆置，廢棄物去化再利用，並協助發展相關產業。建議政府先設置處理廠，將廢棄物分類分級，只要不汙染環境，適當運用，可進行填海造地、林務使用。
市長黃偉哲表示百分百贊成，認為可以將資源再生利用，並指高雄的「南星計畫」即是運用廢棄物填海造陸，且道路級配、堤防內部都可運用；工務局長陳世仁說，道路級配下方，的確可用去化廢棄物來鋪設道路，需覓地讓營建廢棄物進行再生資源再利用。許仁澤回應，將積極與各局處共同評估相關效益及營運管理方式，包括輔導現有土資場升級優化處理模式，或另尋土地吸引民間投資，以ＢＯＴ促參方式進行。
其他人也在看
威力不輸颱風！「15縣市」恐達8級強陣風 外出注意
中央氣象署於2025年11月24日晚間發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從24日晚上至25日晚上，新北市、桃園市、新竹市及其他多個地區有可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級的情況。這些地區包括新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣和連江縣，並且特別提醒戶外工作者注意安全，避免在強風中活動。中天新聞網 ・ 23 小時前
首波低溫報到！入夜下探14度 「準天琴」挾雨影響半個台灣
北台灣今(25)日起明顯轉涼，首波低溫將在今晚到明晨報到，台南以北及宜蘭最低可下探14度。中央氣象署預報科長劉宇其表示，明晚至週四受熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移影響，北部、東半部、南部及中部山區都可能出現降雨。中天新聞網 ・ 9 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 1 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷
未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...聯合新聞網 ・ 6 小時前
短袖可收了？ 2波東北季風 「洋蔥式」防早晚溫差
東北季風來襲！氣象專家表示，未來一週天氣將有明顯日夜溫差，週二晚間至週三清晨最冷，局部低溫可能降至12至14度，提醒民眾注意保暖。此外，菲律賓東方海域已形成熱帶低壓，最快將於週二發展成「天琴」颱風，但預計對台灣影響有限。氣象專家林老師更指出，今年反聖嬰現象發生機率超過80%，冷冬機會較大，發生率約六成左右！TVBS新聞網 ・ 1 天前
今越晚越冷！一週2小波東北季風 明天氣穩定週四轉雨天
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，「東北季風」南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇...CTWANT ・ 16 小時前
今越晚越冷低溫只剩1字頭 「天琴」颱風預計明晚形成 鄭明典：和台灣有關
今日（11/25）天氣受東北季風影響，各地逐漸轉冷，北部、宜蘭及花蓮白天高溫僅21至22度，入夜後隨著東北季風增強，北部晚間將出現局部短暫雨，明日（11/26）夜間更冷，中部以北低溫只剩15至17度，提醒民眾注意天氣變化，並留意保暖。至於目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD30，未來可能形成今年第27號颱風「天琴」，並朝西穿越菲律賓後進入南海，儘管對台灣天氣沒有直接影響，不過前氣象局長鄭明典表示「和台灣的天氣有關」。太報 ・ 13 小時前
東北季風午後起逐漸增強！一周氣溫、降雨變化一次看
又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
東北季風今晚增強！周三恐探14度 專家：冷冬機率高
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，今（24）日傍晚起東北季風明顯增強，北台灣首先轉為溼涼，今晚到明天清晨 […]引新聞 ・ 1 天前
今晨12.9度！東北季風今晚到迎斷崖式降溫 北台最冷15度「先濕後乾冷」
中央氣象署指出，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」
氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
明天入夜水氣增多、北東轉雨 東北季風接連報到
中央氣象署表示，明天持續受東北季風影響，水氣減少，但晚間起又有另一波東北季風增強，加上南邊熱帶系統帶來水氣，有降雨機率。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶系統預估今天晚上到明天可能增強為今年第27號颱風天琴 ，預估朝中南半島方向前進，不會直接影響台灣。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
Yamaha H2 Buddy Porter Concept正式亮相，與Toyota共同開發氫能源邁向實用化
在全球車輛產業朝向碳中和推進的潮流中，Yamaha與Toyota共同打造的氫能源引擎二輪概念車「H2 Buddy Porter Concept」，成為本屆Japan Mobility Show 2025最具話題的作品之一。這款概念車以氫能源引擎作為動力，象徵著二輪市場不再僅限於EV或油電系統，而是擁有更多可能性。地球黃金線 ・ 14 小時前
北部今有雨！周末恐現12度低溫 颱風「天琴」將生成
相較於昨天，今（25日）降溫有感，清晨最低溫出現在花蓮縣壽豐鄉的16.2度，氣象專家吳德榮提醒，今天北部地區有降雨機率，接下來天氣雖穩定，但周末恐出現12度的低溫，要注意。中天新聞網 ・ 14 小時前
傍晚起東北季風增強！北台灣將明顯降溫 迎風面現雨勢
即時中心／梁博超報導迎風面水氣今（24）日將逐漸增多，中央氣象署指出，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始東北季風增強，桃竹苗也有局部短暫雨。民視 ・ 1 天前
台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡"
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市垃圾大戰一觸即發！文山焚化爐，24日疑似因為廚餘收受過量，貯坑含水量過高，發生滑坡，上百輛垃圾車暫停進場，改開往后里焚化爐，廠區外一度大排長龍！議員怒批，市府在豬瘟案，荒腔走板，還處理不了廚餘去化嗎？對此，環保局回應，24日晚間，文山焚化爐已開放進場！后里焚化爐前面，25日上午，有垃圾車排隊等進廠，數一數，不到10輛，但是，議員爆料，24日傍晚到晚上，這裡一度有上百輛的垃圾車，大排長龍塞爆了！議員爆料，是因為位在南屯區，文山焚化爐，近日來疑似因為廚餘收受過量，造成貯坑含水量過高，24日發生滑坡，一度暫停進場，垃圾車們只好轉到后里去倒！環保局回應，因進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，24日晚間已開放垃圾車輛正常進場！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)除了垃圾山，廚餘山，難道台中市還有第三山嗎？議員拍下的照片，這一包一包又一包，一整排堆得整整齊齊，這位在文山焚化爐外的溪溝旁，是焚化爐焚燒垃圾後，產生的飛灰，處置不了，形成"飛灰山"！台中垃圾廚餘釀大戰。(圖/羅宇翔攝)議員痛批，文山焚化爐拖了7年不更新、廚餘去化也7年沒有新方式，問題不斷累積，整個台中市都在嚐苦果！原文出處：台中廚餘大戰一觸即發! 文山焚化爐驚傳"滑坡" 更多民視新聞報導建置廚餘蒸煮監控系統 豬農喊"蒸煮無用"應禁止白河業者違規餵廚餘養豬 台南市府怒轟挑戰公權力重罰120萬元台南白河養豬場遭爆"違法廚餘養豬" 企圖藏廚餘躲查緝民視影音 ・ 9 小時前
把握最後好天氣！今晚東北季風增強 北台灣轉濕「氣溫溜滑梯」
今（24日）各地區早晚稍涼，日夜溫差大，白天高溫有望上探29度，但晚間起東北季風轉強，北台灣氣溫明顯下降，低溫恐僅15度。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前