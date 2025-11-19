事後才下跪！許瑋甯親揭邱澤「求婚內幕」 甜喊：那樣就夠了
娛樂中心／綜合報導
許瑋甯與邱澤因電影《當男人戀愛時》假戲真做，2021年無預警宣布結婚，今年平安生下兒子「Ian」。夫妻倆今（19）日宣布將於28日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，消息一出再度吸引各界祝福。許瑋甯此前在王偉忠的廣播節目分享與邱澤的相戀過程，害羞透露兩人覺得時間成熟就去登記結婚，但事後邱澤仍慎重下跪，給她一個求婚儀式。
王偉忠廣播節目《欸！我說到哪裡了》最新一集找來許瑋甯受訪，聊到老公邱澤，許瑋甯表示自己是拍完電影《當男人戀愛時》才對他產生好感，而讓許瑋甯認定對方是可以共度一生的關鍵，則是當時她家中遭遇親人變故，邱澤以陪伴者的角色一直在身邊支持她，讓她非常感動，「我覺得那段時間有看出在他身上有一些可以一直走下去的特質。」
許瑋甯透露，兩人交往後非常隨性，交往期間覺得時機成熟就直接去登記結婚，不過邱澤事後有補一個簡單的儀式，「有一個很簡單的儀式感，但我覺得那樣就夠了。」被問到是否會介意邱澤沒有盛大求婚，許瑋甯坦言完全不會，笑說可能因為演員身份有職業傷害，若求婚過於隆重，反而讓兩人感到不自在，「我覺得任何日常生活中的小儀式就好了，像這種真的要特別慎重的，就淺淺的過就好了。」不過許瑋甯害羞透露邱澤有慎重下跪。
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
這是楓葉姐姐？「男友視角」無濾鏡真面目曝 全網暴動嗨翻
「八點檔娜美」神隱1年！無預警剪斷10年長髮 宣布全新身份不藏了
踢爆粿粿婚姻內幕遭威脅？網紅突發不自殺聲明 女友130字急發聲
