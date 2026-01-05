事後避孕藥很傷身？性行為太頻繁讓陰道變鬆弛？婦科醫一次解答！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】保險套破裂、滑脫，或是在性行為過程中一時疏忽未採取防護，面對要使用事後避孕藥，部分女性可能同時擔心「是不是很傷身？」。另一方面，也不時能聽聞「陰道鬆弛是性行為過於頻繁」的說法，使得女性可能對此產生羞愧與壓力。婦產科嚴絢上醫師近日透過fb粉絲團，針對上述兩個情況一一為民眾解答，也幫助女性朋友緩解來自緊急情況與身體變化的焦慮和擔憂。

婦科醫說明事後避孕藥原理 一年勿使用超過這次數

嚴絢上醫師指出，事後避孕藥屬於高劑量黃體素，可想像成身體的「緊急暫停鍵」，藉由延後排卵時間，並讓子宮頸黏液變稠，使精子較難前進，以此達到避孕目的。因此服用後，月經週期可能暫時被打亂，下一次月經可能提早或延後，並不適合作為常規避孕方式。

不過也別太擔心，嚴絢上醫師說明，多數情況下，身體經過一段時間自我調節，荷爾蒙會逐漸恢復平衡。為避免過度干擾內分泌，建議一年內事後避孕藥使用次數不宜超過三次，同一個月經週期內也不應重複使用。

把握72小時黃金期 切記事後藥只對「那一次」有效

事後避孕藥服用時機原則上「越快越好」，一般建議把握黃金72小時內服用。臨床顯示若在24小時內服用，避孕成功率約95%；若延至48至72小時內，成功率則會下降至約75%至85%。但需要注意的是，事後避孕藥主要透過抑制或延遲排卵來發揮作用，具體效果會受到服藥時間與排卵狀態影響，若在服藥前已經排卵，避孕效果可能大打折扣，絕不是100%成功的萬靈丹。嚴絢上醫師也強調，事後避孕藥只對服藥前的「那一次」性行為有效，服藥後若再發生性行為則已無防護力。

不是因為性行為！陰道鬆弛有3可能原因 正確認識身體

陰道的緊實度是否與性行為頻率有關，也讓部分女性感到焦慮，甚至可能引發誤解。對此常見迷思，嚴絢上醫師也說明，真正影響私密處緊實度的，主要來自三個身體層面的變化：

生產：

自然產為了讓胎兒順利通過，骨盆底肌與陰道等身體部位會擴張到極致，產後雖然能逐漸恢復，但多少仍可能留下彈性變化的痕跡，是身為母親偉大的證明。 年齡增長：

就像臉上的膠原蛋白會流失，隨著雌激素自然下降，私密處組織的彈性與支撐力也會隨之下降，屬於身體的正常變化過程。 短時間內快速減重：

身體的急速變化，可能讓脂肪、膠原蛋白與肌肉同時流失，全身肌膚失去支撐，包含私密處的緊實度也可能受影響。

嚴絢上醫師強調，陰道本身是一個極具彈性的器官，日常的性行為並不會對它的結構造成永久性改變，也提醒民眾身體的變化是生命的一部分，與過去的經驗無關，應該要用正確的知識來理解與愛護自己。

資料來源：率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術

