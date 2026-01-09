事情大條了！同事嫌隙縱火燒車 一口氣燒了7輛汽機車吃上公共危險官司

劉姓婦人縱火燒車報復同事，竟波及旁邊6輛汽、機車，被檢方提起公訴。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市42歲劉姓婦人與江姓女同事因故產生嫌隙，竟至加油站買桶汽油後，到江女住處縱火燒車報復，結果延燒另外2輛轎車及4輛機車，共7名被害人提出告訴，警方偵辦發現係劉女所為，劉女不僅要賠償車主損失，桃園地檢署還以公共危險罪嫌將她起訴。

警方調查指出，劉女於2023年5月2日凌晨2點46分，先騎乘機車至中壢區中華路中油加油站，購買汽油並裝入事前備妥塑膠瓶，再於同年同月4日凌晨1點47分，騎機車前往中壢區西園路江女住處附近，朝江女停放的轎車潑灑汽油後點火，未料火勢過大，波及旁邊2輛轎車及4輛機車，警方據報前往處理，並調閱監視器畫面，始悉上情，案經7名被害車主提出告訴。

廣告 廣告

劉姓婦人於警詢、偵查中坦承犯行不諱，檢方確認與7名被害人的證詞情節相符，另有火災現場照片、車輛毀損照片、案發現場監視器畫面影像、加油站監視器影像等，劉女犯行堪予認定，觸犯刑法第175條第1項的放火燒燬他人所有物，依公共危險罪罪嫌將她起訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

移民署破獲嘉義跨國色情集團 查獲24名泰籍坐檯女

直播嗆「把賴清德狗頭斬下來」 館長今被起訴

台中七期豪宅成命案刑場！「十大酷刑」凌虐太凶殘 檢察官當庭哽咽求處無期

詐團黑吃黑！車手慘遭私刑送柬埔寨前被捕 復仇咬出大魔頭滅團

