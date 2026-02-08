事故下降、服務升級 臺鐵轉型邁向新階段

臺鐵新服務的內容

臺鐵公布2025年度營運成果並說明今年營運目標

臺鐵公司化邁入第二年，公布2025年度營運成果，並說明公司化轉型的成效。臺鐵董事長鄭光遠表示，面對改革壓力，每週主持經營管理會議，透過維修與安全週報強化管理，去年臺鐵重大安全事故減半，客運營收為 207.33 億元、年增19.02% 創歷史新高，顯示臺鐵改革已「漸露曙光」，未來希望帶領臺鐵鐵推動「五大明珠政策」，持續汰換車隊、提升營運動能。

臺鐵董事長鄭光遠表示，面對社會的期許跟改革的壓力，全體臺鐵人秉持著安全、準點、便捷三大核心目標，把汗水轉化為實績。在安全方面，每個禮拜二都會親自主持「經營管理會議」，比照高鐵做法，並要求電務、工務、機務處長到位。透過「維修週報」與「安全週報」，檢視發生重大事故、一般事故及異常事件，逐週比較與檢討發生原因與改善計畫，引領同仁針對異常事件發生原因進行改善。

鄭光遠董事長說明，臺鐵將持續推動「五年安全提升方案」，從人員、設備、環境與組織四個面向，提出23項措施，並推動SMS（安全管理系統）第三方評證。114年數據顯示，重大行車事故比前一年減少50%、一般行車事故減少9%、行車異常事件減少11%，未來將持續推動臺鐵雲平台—SOFIA智慧鐵道系統，並落實各項軟硬體改善，預計在118年完成「橋樑行車安全提升計畫」與「號誌連鎖系統更新」，確保每趟旅程都能安全。

展望115年，鄭光遠董事長表示，臺鐵將全力推動「臺鐵新服務」，以安全為主軸，透過「列車服務」與「車站服務」兩大體系提升旅客感受。未來也將透過升級計畫，把「五大明珠」串聯成一條璀璨的項鍊，包括：本業服務、資產開發、臺鐵便當、臺鐵夢工廠，以及由觀光列車擴大轉型的臺鐵假期。在運輸本業上，將持續進行車隊汰舊換新，強化主力車種佈局。目前南港已有多項開發案、臺北車站整修招商案，臺北車站鄰近的雙子星大樓預計於 2028 年底開始貢獻，也預期2028年後，將會為臺鐵增加每年10億元以上的營收。