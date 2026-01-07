事故不斷！近十年空軍出事11起 共16人不幸罹難

[Newtalk新聞] 委內瑞拉國家武裝部隊（FANB）長期以來被視為南美洲裝備最精良、訓練最具「中國特色」的軍隊。不過，美軍近日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），這支解放軍嫡傳，號稱擁有從太空到水下全方位作戰能力的軍隊，卻在幾個小時內陷入指揮癱瘓與體系瓦解，連總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦也被美軍生擒。對此，軍事專家今（5）日指出，委內瑞拉的迅速潰敗，不僅是馬杜洛政權的失敗，更對其背後最大的軍事支持者，也就是中國，敲響刺耳的警鐘，這場衝突無情地揭示一個事實：中國外表光鮮亮麗的國防能力，與打贏一場高強度的現代戰爭之間，仍存在著難以跨越的距離。 專家指出，在行動開始前，外界普遍評估委內瑞拉具備極高的「反介入」能力，原因是過去十年間，北京向加拉加斯輸出了全套的軍事解決方案，台灣的在地協力媒體過去也大力的吹噓。這些軍事能力包括：天眼與導航：委軍全面接入中國「北斗衛星導航系統」，並在埃爾松布雷羅（El Sombrero）運作中國建立的衛星地面站，理論上擁有獨立於美國GPS之外的精確打擊與通訊能力。 在制空與打擊面上，裝備中國製雷達系統

