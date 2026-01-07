事故不斷！近十年空軍出事11起 共16人不幸罹難
即時中心／林耿郁報導
花蓮F-16戰機昨（6）晚驚傳墜海，飛官辛柏毅疑似彈射落海，至今下落不明，事故再次引發各界對國軍飛安的關注。事實上過去10年，空軍就發生多達11起空難事故、共造成16人罹難身亡。
憾事不斷！空軍F16飛官辛柏毅駕機墜海失蹤，至今已過去超過12個小時，尚無好消息傳回；回顧過往，近10年空軍發生11起空難事故，雖有部分飛官得以幸運生還，但有更多軍官、甚至軍方高層因此罹難。包括：
2025年2月15日，勇鷹高教機於台東都蘭鼻墜海；飛官林瑋跳傘，生還。
2024年9月10日，幻象2000戰機於新竹南寮墜海，飛官謝沛勳彈射，生還。
2022年5月31日，AT‑3教練機於高雄岡山墜毀，飛官徐大鈞殉職。
2022年3月14日，幻象2000戰機於台東墜海，飛官黃重凱彈射落海，生還。
2022年1月11日，F‑16於嘉義東石墜海，飛官陳奕殉職。
2021年3月22日，2架F‑5E戰機發生擦撞墜毀，羅尚樺、潘穎諄2飛官殉職。
2020年11月17日，F‑16戰機於花蓮外海失蹤，飛官蔣正志最終未被尋獲；後由總統府追晉為空軍少將。
2020年10月29日，F‑5E戰機於台東加路蘭墜海，飛官朱冠甍殉職。
2020年1月2日，黑鷹直升機墜毀於新北烏來山谷。（圖／民視新聞資料照）
2020年1月2日，黑鷹直升機在北部山區失事，時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職、5人幸運生還。
2018年6月4日，F‑16戰機於基隆五分山區墜毀，飛官吳彥霆殉職。
2017年11月7日，幻象2000戰機於彭佳嶼附近墜海，飛官何子雨最終未被尋獲，遭宣告殉職。
原文出處：快新聞／事故不斷！近十年空軍出事11起 共16人不幸罹難
